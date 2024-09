El Gobierno niega haber abandonado a Canarias y recuerda a Clavijo que fue el PP quien votó contra la Ley de Extranjería

Torres acusa a Ayuso de asumir las tesis de la "ultraderecha" en torno a la migración: "La ultraderecha está en las instituciones"



MADRID, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha respondido al presidente de Canarias, Fernando Clavijo, que quien votó en contra de la Ley de Extranjería en el Congreso fue su socio en el Gobierno autonómico, el PP, después de que el político de Coalición Canaria haya anunciado este lunes que entablará un proceso jurídico contra el Estado por "dejar solos" a los menores extranjeros que llegan a las islas.

Así lo ha indicado el también expresidente canario en una entrevista en RNE, en la que ha criticado a Clavijo por estar "intentando proteger a su socio" mediante ataques al Gobierno, en lugar de salir "en defensa de los intereses de Canarias" pidiendo a los 'populares' que apoyen la reforma de la Ley de Extranjería en la Cámara Baja.

"Le recuerdo al presidente Clavijo que quien votó en contra el 23 de julio fue el Partido Popular, por tanto, su socio en Canarias. Yo creo que está intentando proteger a su socio atacando al Gobierno, cuando tendría que ser en defensa de los intereses de Canarias", ha expresado Torres, para después lamentar la decisión del presidente canario, con quien se comunica "permanentemente, casi a diario" por la llegada de migrantes a las islas.

Torres ha admitido que la situación en Canarias es "desesperante", y que requiere de una solución, aunque ha rechazado que el Ejecutivo central haya "dado la espalda" a la comunidad autónoma. "¿Cómo que el Estado ha dejado solo? Si alguien ha dejado solo a Canarias fue el 23 de julio el Partido Popular", ha concluido.

Las declaraciones del ministro de Política Territorial tienen lugar después de que Clavijo haya anunciado este lunes que el Consejo de Gobierno tomará la decisión de entablar "un proceso jurídico contra el Estado" por "dejar solo" al Ejecutivo canario con los menores extranjeros que llegan a las islas.

AYUSO ASUME LAS TESIS DE LA "ULTRADERECHA"

Preguntado sobre si está abierto a llegar a un acuerdo con los de Alberto Núñez Feijóo para que avalen la reforma de la Ley de Extranjería, Torres ha asegurado que les van a seguir "tendiendo la mano" y que durante el mes de gasto han seguido manteniendo contactos. La posición del Gobierno, en su opinión, es "un cambio normativo" para que sea una solución, lo que "no es compatible" cuando "hay líderes del PP" que "separan migrantes buenos de malos".

En la misma línea, el dirigente socialista ha acusado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de asumir las tesis de la "ultraderecha" en contra de la inmigración. "Hay un posicionamiento donde la ultraderecha ha llegado a las instituciones y algunos quieren copiar sus mensajes", ha apostillado.

Así, Torres ha mantenido que, aunque se pensaba que este mensaje de "alarma de cara al mar" estaba ya superado y que era "un mensaje exclusivo de la ultraderecha", este está siendo asumido por dirigentes del Partido Popular.

ADVIERTE DE LOS "BULOS" SOBRE MIGRACIÓN

Torres ha cargado contra la "ultraderecha" que lance "bulos" buscando, según cree, que la ciudadanía actúe en contra de los inmigrantes con "mensajes absolutamente injustos". "Le temo que la mentira venza a la realidad", ha expresado.

"Hay un uso claramente partidario de la inmigración y hay algunos que lo quieren aprovechar lanzando bulos y haciendo que la ciudadanía intente, con sus mensajes, actuar contra ellos", ha advertido el ministro asegurando que un buen ejemplo de ello ha sido el caso del niño asesinado en la localidad toledana de Mocejón este mes de agosto.

En este sentido, ha expresado su "temor" por que "el bulo se convierta en algo creíble" y forme parte del pensamiento de la sociedad. Por ello, ha apelado directamente a medios de comunicación, líderes políticos y a sus formaciones para que no se "engañe a la ciudadanía". "No manipulemos las cosas, no hagamos crecer el sentimiento contra otras personas por un rédito electoral", ha agregado.

Así, ha explicado que, a su juicio, los menores no acompañados que llegan a las costas de Canarias no son "potenciales delincuentes" ya que la delincuencia es "algo que va en mentes enfermas" y no es causa de los traumas que estos hayan podido sufrir hasta llegar a España.