El Gobierno niega trato de favor a Santos Cerdán en Soto del Real: "No existen excepciones"

Archivo - El furgón policial en el que va el exsecretario de organización del PSOE Santos Cerdán a su llegada a la cárcel de Soto del Real después de que el Tribunal Supremo ordenara prisión preventiva y sin fianza, a 30 de junio de 2025, en Soto del Real - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

MADRID 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno ha negado que exista trato de favor alguno hacia su ex secretario de Organización en el PSOE Santos Cerdán mientras sigue internado en la cárcel Soto del Real por liderar una presunta trama dedicada al amaño masivo de obra pública relacionada con el Ministerio de Transportes.

"No existen excepciones", asegura el Ejecutivo frente a una pregunta parlamentaria de diputados de Vox que pedían cuentas al Ejecutivo sobre el posible trato distinto que podría estar recibiendo Cerdán en la cárcel.

En concreto, los de Vox pedían explicaciones por los motivos que dio la dirección del citado centro penitenciario para autorizar la entrada de dos abogados, especialmente del letrado Jacobo Teijelo, nada más ingresar Cerdán en prisión el pasado junio.

LA VISITA DEL ABOGADO QUE GRABÓ LEIRE

Y es que Teijelo, según recuerda Vox en su iniciativa, aparecía en la grabación con Leire Díez, señalada como la "fontanera del PSOE, por haber estado presuntamente implicada en una operación de desprestigio de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

Sin embargo, el Gobierno se limita a contestar a todos los interrogantes de los diputados de Vox recordando que las comunicaciones que llevan a cabo las personas privadas de libertad se encuentran amparadas en la legislación penitenciaria y se aplican cumpliendo "todos y cada uno de los requisitos que esta normativa establece, así como las instrucciones y órdenes de desarrollo de la misma".

Y sobre esta base el Ejecutivo de Pedro Sánchez deja claro a los de Santiago Abascal en su respuesta, a la que tuvo acceso Europa Press, que "no existen excepciones" en ninguno de los procedimientos previstos en la normativa penitenciaria.