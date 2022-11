El Gobierno no contempla rebajar ahora la mayoría para renovar el CGPJ y prefiere trasladar la presión al PP

Señalan que van a esperar al órgano de gobierno de los jueces antes de nombrar sus dos magistrados del Tribunal Constitucional

MADRID, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno no contempla en este momento acometer una reforma legal para rebajar la mayoría necesaria para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) una vez que han fracasado las negociaciones con el PP. Por el contrario, insisten en trasladar la presión al partido de Alberto Núñez Feijóo y además indican que van a esperar al órgano de gobierno de los jueces antes de acometer sus dos nombramientos de magistrados del Tribunal Constitucional.

Sobre la rebaja de la mayoría parlamentaria, fuentes del Gobierno trasladan que no están en eso, que en todo caso se trata de "otra pantalla" y subrayan la gravedad de que el PP se haya levantado de la mesa y diga que no va a llevar a cabo esta renovación a la que le obliga la Constitución. "No podemos estar en esta situación", añaden.

Otras fuentes del Ejecutivo, cuestionadas sobre qué va a hacer el Gobierno si esta presión no surte efecto y el PP mantiene su posición, han indicado que siempre existen teclas legales, aunque evitan concretar los pasos concretos que puede dar el Ejecutivo.

Actualmente la elección de los 12 vocales del CGPJ que está en manos del Congreso y del Senado, se lleva a cabo por mayoría reforzada de tres quintos (210 diputados en la Cámara baja), por lo que resulta imprescindible un acuerdo entre PSOE y PP, las dos principales fuerzas de la Cámara. Sin embargo, desde el socio de Gobierno, Unidas Podemos, han venido reclamando que esta mayoría se rebaje y los vocales sean elegidos por mayoría absoluta (176), como ya se hizo para renovar el Consejo de RTVE.

QUE EL INCUMPLIMIENTO DE LA CONSTITUCIÓN NO SE "NATURALICE"

En este sentido las fuentes del Gobierno consultadas señalan que no se puede permitir que el incumplimiento de la Constitución, en el que a su juicio se ha instalado el PP, "se naturalice" después de cuatro años del CGPJ con el mandato caducado y pendiente de renovación.

Sostienen, por tanto, que todo el foco se debe situar aquí, en la presión al PP para que se avenga a acometer la renovación y hablan incluso de que debería tratarse de una exigencia ciudadana y del papel clave de los medios de comunicación en este sentido.

La negociación entre el Ejecutivo y los populares descarriló el pasado jueves después de tres semanas de conversaciones a causa de la posible reforma del delito de sedición para beneficiar a los independentistas, según argumentó el PP.

EL CGPJ YA ESTÁ REUNIÉNDOSE

Por otro lado, respecto a si el Gobierno va a nombrar a los dos magistrados del Tribunal Constitucional que le corresponde, en Moncloa trasladan van a esperar a ver que decisión toma el actual CGPJ --que también debe designar otros dos magistrados--.

Así recuerdan que el órgano de gobierno de los jueces también está sometido a la ley y por tanto tiene que desbloquear los nombramientos en el TC. En esta línea señalan que el CGPJ tiene que volver a activar los trabajos y que ya está reuniéndose. "Vamos a esperar", indican.

Además, las mismas fuentes niegan que se estén produciendo nuevas conversaciones entre los negociadores de ambas partes, el ministro de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños y el vicesecretario de Institucional del PP, Esteban González Pons. "No estamos en eso", han zanjado.

HAN VISTO UN PP RADICALIZADO

Respecto al rifirrafe de esta mañana entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y la portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, en Moncloa ven a los 'populares' radicalizados, después de haber cometido numerosos errores en las últimas semanas y que "todas las encuestas" indiquen que los populares llevan una tendencia a la baja, según trasladan.

Consideran por tanto que han demostrado que no tienen proyecto ni tampoco liderazgo y por eso han caído en la "desesperación absoluta" y en la "descalificación", según han acusado.

Por el contrario ven que Sánchez estuvo "contundente en el fondo" de su respuesta y que está "donde tiene que estar", llevando a cabo un plan de medidas que "ya está dando resultado", puesto que la inflación está bajando, tal como sostienen.