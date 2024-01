El Gobierno ofreció a Irene Montero ser embajadora en Chile para que "dejara de dar problemas"

Desde sectores morados aluden a que la idea partía de Sumar



MADRID, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

La líder de Podemos, Ione Belarra, ha sostenido que desde el Gobierno de coalición se ofreció a la exministra de Igualdad Irene Montero ser embajadora para darle una "salida política", que diera un "paso a un lado" y que "dejara de dar problemas".

Así lo ha relatado Belarra durante la presentación en Madrid de la lista de Montero en las primarias del partido para las elecciones europeas, al recalcar que cuando tuvo conocimiento de ese posible ofrecimiento se "echó a llorar" de "rabia".

"Irene hubiera tenido muy fácil tener lo que ellos llaman una salida política. A mí me ofrecieron una salida política para Irene, algo bonito, una embajada. Una salida que la sacara de España y que hiciera que deje de dar problemas. Cuando me lo propusieron, yo os lo digo honestamente, me eché a llorar, porque me dio mucha rabia", ha apuntado en relación a las conversaciones para conformar el Gobierno de coalición.

EL DESTINO: LA EMBAJADA DE CHILE

Sin recalcar si ese ofrecimiento vino de Sumar, con los que mantenían coalición hasta la ruptura en el Congreso, o del PSOE, Belarra ha desgranado que tanto Montero como su formación rechazó ese "paso a un lado", lo que evidencia el compromiso de la exministra con la candidatura de Podemos a las elecciones europeas.

Posteriormente, fuentes de la formación morada han señalado a Europa Press que la propuesta consistía en que Montero fuera de embajadora a Chile. Precisamente la exministra mantiene una buena relación con el actual presidente de Chile, Gabriel Boric, a cuya toma de posesión asistió en marzo de 2022.

Y también desde sectores de Podemos aluden, como ha publicado Diario Red, que la idea de esa oferta a Montero partía de Sumar y, concretamente, apuntan a su líder, Yolanda Díaz.

BELARRA ENSALZA A MONTERO POR ENCABEZAR LA LISTA A LAS EUROPEAS

Por otro lado, Belarra ha loado que Montero haya decidido dar "este paso adelante" de comandar la candidatura de Podemos a las elecciones europeas. "Lo hemos hecho muy conscientes de lo que implicaba y del coste que iba a tener una vez más dar la pelea y querer poner en pie a la izquierda transformadora que han querido tirar al suelo en estos últimos meses", ha ahondado la líder de Podemos.

También ha defendido que lo que representa Montero para este país es "muy importante y necesario", dado que tiene una trayectoria política y una serie de logros en feminismo que "a muchas personas en toda una vida de política desearían tener.

"Habría sido muy fácil para ella dar un paso a un lado o buscar fuera de España esa salida política. Y sin embargo Irene ha decidido dar un paso adelante, ha decidido echarse a la espalda una campaña muy difícil pero muy importante", ha agregado.

También ha resaltado que en las elecciones europeas está en juego que España tenga una "izquierda verdaderamente transformadora" y que "no asuma los límites del PSOE como lo que hay (ahora en el Gobierno), una izquierda que no se conforme", ha indicado en alusión velada a Sumar.