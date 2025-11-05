El Gobierno pide elecciones en la Comunidad Valenciana como "única salida democrática" tras la dimisión de Mazón

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, a su llegada a una sesión plenaria, a 4 de noviembre de 2025, en Madrid (España)- A. Pérez Meca - Europa Press

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha afirmado este miércoles que la única salida democrática tras la dimisión de Carlos Mazón como presidente de la Comunidad Valenciana es celebrar elecciones autonómicas y ha reprochado al líder nacional del PP Alberto Núñez Feijóo que llamase al líder de Vox, Santiago Abascal para "rogarle" mantener el gobierno autonómico.

"Después de ponerse de manifiesto el colapso absoluto del gobierno valenciano, la única salida razonable, la única salida democrática son las elecciones", ha indicado el ministro en declaraciones a los medios antes de la inauguración del acto por el 75 aniversario del Convenio Europeo de Derechos Humanos, organizado por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (CEPC).

A su juicio, los valencianos están esperando poder acudir a votar después de que el Partido Popular de Feijóo haya "mantenido" a Mazón al frente del Ejecutivo valenciano. "Una persona que no merecía ser presidente", ha recalcado.

Bolaños ha hecho estas declaraciones al día siguiente de que los líderes nacionales de PP y Vox conversaran por teléfono y coincidieran en que deben dar "estabilidad" a la Comunidad Valenciana. No obstante, todavía no han puesto nombres encima de la mesa para pactar el sustituto de Mazón al frente del gobierno autonómico, según indicaron desde la dirección nacional del PP.

A este respecto, Bolaños ha señalado que Feijóo llamó a Abascal "de hinojos" ,es decir, de rodillas, para "rogarle" que mantuvieran el gobierno valenciano.

A su juicio esto provoca que los valencianos estén "en vilo" porque Vox exigirá al PP, afirma, "políticas machistas, racistas, y recortes en derechos", ha alertado el ministro que cree que existe "riesgo" de que los 'populares' asuman los postulados de Vox "solo para mantenerse en el Gobierno un poco más". Finalmente ha señalado que la Comunidad Valenciana "merece ya" una presidenta "progresista y digna".