El Gobierno pone el acuerdo sobre multirreincidencia como ejemplo de diálogo y pide apoyos para el escudo social

1051613.1.260.149.20260213125507 El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Felix Bolaños, tras una reunión con la presidenta de Patrimonio Nacional, Ana de la Cueva, en la Galería de las Colecciones Reales, a 13 de febrero de 2026, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha puesto este viernes como ejemplo de los frutos del "diálogo" que practica el Gobierno la aprobación en el Congreso de la nueva regulación sobre multirreincidencia, que salió adelante este jueves con el apoyo de PP, Vox, Junts, PNV y UPN, y ha pedido apoyo para que la Cámara pueda convalidar en las próximas semanas el decreto que contiene el llamado 'escudo social'.

La reforma del Código Penal para atajar la multirreincidencia impulsada por Junts, que continúa ahora su tramitación en el Senado, ha dividido a los grupos del Gobierno de coalición, ya que Sumar la rechazó en el Congreso, igual que otros aliados parlamentarios como Bildu, Podemos, BNG y Compromís. En cambio, ERC se abstuvo a cambio de un aumento de la plantilla de jueces para Cataluña.

En este contexto, el ministro ha reafirmado el compromiso del Ejecutivo para atajar la multirreincidencia recordando las medidas que ha venido poniendo en práctica y congratulándose de que la nueva regulación haya salido adelante con un "amplísimo consenso parlamentario" que alcanza "casi al 90% de la Cámara".

PIDE RESPONSABILIDAD

Preguntado si tras este paso el Gobierno mantiene su intención de presentar y aprobar unos nuevos Presupuestos y convalidar el decreto ley del 'escudo social, Bolaños ha indicado que el Ejecutivo va a trabajar como ha hecho con la ley de multirreincidencia para conseguir apoyos a esas normas.

"En este tiempo tan desapacible que tenemos, con este invierno tan duro y estas fuertes lluvias que estamos teniendo, creo que es fundamental que todos seamos responsables y que no dejemos en la calle a nadie que no pueda ir a ningún otro sitio o no pueda pagar la calefacción porque es inhumano", ha dicho antes de reunirse con la presidenta de Patrimonio Nacional, Ana de la Cueva, en la Galería de las Colecciones Reales, recordando que en ese decreto ley se incluyen también ayudas a las personas afectadas por los incendios forestales del verano o la dana de Valencia.

No obstante, Junts ya ha advertido de que votará en contra de ese decreto ley por mantener la moratoria de desahucios. Los de Carles Puigdemont consideran que aprobar la ley de multirreincicencia era un compromiso que hacía debía cumplir el Gobierno y que "no cambia nada" su actual situación de ruptura de relaciones.