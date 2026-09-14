El Gobierno recrimina al PP no querer la normalidad para Ceuta al "desinformar" y "confundir" a su población

Archivo - La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, valora los datos de afiliación a la Seguridad Social del mes de julio, a 4 de agosto de 2026, en Madrid (España). - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

MADRID 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha recriminado al PP que no quiera la normalidad para Ceuta y ha sostenido que el objetivo de los 'populares' es "confundir" a la población de la ciudad autónoma mediante una campaña de desinformación.

"El PP no quiere que se normalice la situación en Ceuta, lo que quiere es desinformar para confundir a la ciudadanía", ha señalado Saiz en declaraciones a los medios a su llegada a un desayuno informativo con la vicepresidenta de la Comisión Europea, Teresa Ribera.

En este sentido, la portavoz del Gobierno ha exigido al PP que se comporte con "responsabilidad" y "prudencia", como un "partido de Estado", y no abrace tesis "ultras".

Saiz ha insistido en que, aunque "hay un trabajo constante para recuperar la normalidad", las declaraciones de los portavoces 'populares' "poco ayudan a normalizar y solucionar" la situación de Ceuta.