El Gobierno reta a Ayuso que demuestre si contactó con las autoridades para pedir seguridad en México o busca polémica

El ministro Angel Victor Torres preside el acto homenaje a las victimas del exilio en Irun Gipuzkoa Puente Avenida - ARNAITZ RUBIO-EUROPA PRESS

MADRID 13 May. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha retado a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, a que demuestre que "pidió seguridad" y se "comunicó" antes de su viaje de México "con las autoridades pertinentes" de ambos países. "O si lo que tenemos es que regresa a España y entonces lo primero que hace es generar una polémica, que es lo que parece", ha afirmado después.

En una entrevista en 'La hora de La 1', recogida por Europa Press, el ministro ha señalado que cuando una autoridad viaja a un país extranjero, como es su caso, que dentro de poco irá de visita a Uruguay y Argentina, tiene que dar su "agenda" y explicar a dónde irá y cuántos días durará el viaje "por cuestiones de seguridad".

Torres ha insistido en que Ayuso demuestre que siguió ese protocolo o si "simplemente" ha buscado una polémica al regresar a España. "Está obligada a decir que ella solicitó esa colaboración, que se hizo en contacto con las autoridades de los dos países. Y si no, de nuevo, tesis conspiranoicas: son otros y todos los que están contra mí en una conspiración, en una paranoia, que la verdad es que la define", ha expresado.

EXTERIORES DIJO QUE AYUSO RECHAZÓ SEGURIDAD

Fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores trasladaron que la presidenta de la Comunidad de Madrid rechazó la seguridad que le ofreció el Gobierno de México de cara a su visita y tampoco trasladó "inquietud" en ningún momento durante la misma.

Según estas fuentes, el equipo de Ayuso "rechazó la seguridad que el Gobierno de México ofrece habitualmente en estos casos y se le transmitió a través de la Embajada" mexicana en Madrid.

Desde Exteriores salieron así al paso de las declaraciones de la presidenta madrileña, que este martes acusó tanto a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, como al Gobierno de España de "ponerla en peligro" y "abandonarla" al no garantizar su seguridad durante el viaje institucional que realizó al país azteca la semana pasada, esgrimiendo que por ese motivo tuvo que "cortar y desaparecer", regresando anticipadamente a España.

Así, cargó contra el Gobierno por haber dejado a un presidente autonómico "a su suerte en un país sumido por la violencia", al tiempo que afeó que Sheinbaum se dedicó "el día entero a insultar y echar fuego" contra ella buscando "polémicas" desde que llegó a México.