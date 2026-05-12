Exteriores dice que Ayuso rechazó la seguridad que le ofreció México y no trasladó "inquietud" en ningún momento

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante su visita a México - Luis Barron / Zuma Press / Europa Press / Contacto

MADRID 12 May. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, rechazó la seguridad que le ofreció el Gobierno de México de cara a su visita y tampoco trasladó "inquietud" en ningún momento durante la misma al Ministerio de Asuntos Exteriores, según han trasladado fuentes del departamento que encabeza José Manuel Albares.

Según estas fuentes, el equipo de Ayuso "rechazó la seguridad que el Gobierno de México ofrece habitualmente en estos casos y se le transmitió a través de la Embajada" mexicana en Madrid.

Además, "en ningún momento durante su viaje a México la presidenta de la Comunidad de Madrid comunicó a la Embajada de España ni al Ministerio ningún problema ni inquietud de seguridad, ni quiso facilitar su agenda", han puntualizado las fuentes.

Desde Exteriores han salido así al paso de las declaraciones de la presidenta madrileña, que este martes ha acusado tanto a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, como al Gobierno de España de "ponerla en peligro" y "abandonarla" al no garantizar su seguridad durante el viaje institucional que realizó al país azteca la semana pasada, esgrimiendo que por ese motivo tuvo que "cortar y desaparecer", regresando anticipadamente a España.

En una entrevista en la 'Cadena Cope', recogida por Europa Press, ha cargado contra el Gobierno por haber dejado a un presidente autonómico "a su suerte en un país sumido por la violencia", al tiempo que ha afeado que Sheinbaum se dedicó "el día entero a insultar y echar fuego" contra ella buscando "polémicas" desde que llegó a México.