Gobierno Vasco afirma que, por el momento, no hace falta la UME porque la situación está controlada

"Tenemos planes de contingencia que contemplan escenarios incluso muchísimo peores para poder hacerle frente", asegura Mikel Sánchez

BILBAO, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El director de Planificación, Ordenación y Evaluación Sanitarias del Departamento de Salud, Mikel Sánchez, ha asegurado que, en estos momentos, la situación está "controlada", no hay "desbordamiento ni colapso" para hacer frente al coronavirus, y por ahora, no es necesaria la intervención de la Unidad Militar de Emergencias (UME), aunque no ha descartado ningún escenario.

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Sánchez ha sido preguntado por si se necesita en la Comunidad Autónoma Vasca un hospital de campaña de la UME y ha asegurado que, en estos momentos, "hay una situación controlada". "Osakidetza lleva preparándose desde hace ya mucho tiempo, tenemos planes de contingencia que contemplan escenarios incluso muchísimo peores de los que tenemos ahora para poder hacerles frente", ha añadido.

No obstante, el director de Planificación, Ordenación y Evaluación Sanitarias ha asegurado que "no cabe duda" de que cualquier decisión que tengan que adoptar de cara a "poder asumir el manejo, el tratamiento de estos pacientes", la tomarán.

"Estamos barajando cualquier posibilidad encaminada a conseguir esto. Es decir, que la situación este controlada y podamos responder de una manera idónea. En estos momentos, la situación no es de desbordamiento, de colapso. Tenemos todavía muchos recursos dentro de nuestra organización y llevamos semanas adaptándonos a esta situación para poderla hacer frente", ha subrayado.

Una de las opciones a recurrir, podría ser la de hoteles medicalizados. "No descartamos ninguna posibilidad, llevamos tiempo trabajando en esas opciones y en muchas otras. Se trata de tener la capacidad suficiente de previsión para poder hacer frente a la situación ante un contexto como el que tenemos entre manos, que es desconocido y nuevo, no solo para nosotros, sino para el total de la sociedad europea y mundial", ha manifestado.

Además, ha mostrado sus condolencias a la familia de la enfermera de Osakidetza fallecida y a todo el personal sanitario, y ha recordado que la situación sobre el coronavirus es "cambiante". "Es un situación nueva y hay datos que nos pueden sorprender, pero no nos aleja demasiado a las previsiones que teníamos inicialmente", ha apuntado.

MEDIDAS

En este sentido, ha recordado que siempre han hecho hincapié en la necesidad de adoptar una serie de medidas de contención para evitar legar a una situación de desbordamiento y colapso, además de proteger a los mayores como objetivo fundamental.

"Los datos que tenemos hacen referencia a que principalmente los colectivos más afectados son las personas mayores. En relación a los positivos menores de 20 años, apenas es un 5% en número de casos que tenemos", ha apuntado.

Tras admitir, por tanto, que hay algunos casos de personas jóvenes, ha asegurado que "siguen siendo las personas mayores donde se ha puesto el foco de atención porque ahí está incidiendo el número de positivos y de fallecidos".

A su juicio, "es difícil saber cuándo se va a llegar" a la peor situación porque la situación cambia, ha destacado que todavía se está fase de crecimiento y todas las medidas que se adoptan van encaminadas a la contención, "a evitar que esta fase crezca tan exponencialmente que pueda producir una situación que sea realmente complicada".

"Estamos especialmente atentos a los datos que analizamos para hacer frente de la mejor manera posible a la situación. Hablaban antes del tema de la sanidad pública y yo creo que es de destacar la capacidad que tiene la sanidad y, sobre todo, los trabajadores. El trabajo que realizan día a día afrontando esta situación es digno de elogio, de mención y reconocimiento", ha manifestado.

Mikel Sánchez ha admitido que la sociedad italiana se parece más a la vasca que la china, pero cree que en Euskadi las medidas de protección "han sido especialmente importantes" y se atrevería a decir que "precoces con el fin de contener la situación y evitar que se produzcan situaciones como las que se podría producir de no haber sido así".

"Por eso insistimos en el compromiso, la responsabilidad y en hacer caso a las recomendaciones porque ahí está nuestra fortaleza, en nuestra capacidad para contener esta situación y que se desmadre", ha añadido.

Sánchez ha dicho que espera que esta situación no se prolongue, aunque, en la actualidad, sigue creciendo el número de afectados. "Es verdad que, a corto plazo, no se espera una resolución del tema, pero hay que ver cómo va", ha indicado.

En todo caso, cree que a lo largo de los próximos días se podrán ver los resultados del confinamiento y ver si "verdaderamente se consigue contener la situación". "Yo estoy muy esperanzado, creo que realmente estas medidas son muy eficaces y cabe destacar el compromiso de toda la sociedad. Es llamativa la respuesta que se está teniendo. Este confinamiento y otras medidas que se habían tomado van a permitir hacer esta contención y evitar que la situación vaya a más", ha asegurado.