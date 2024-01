El Gobierno Vasco se muestra "asombrado" ante el 'no' de Junts a la Ley de Amnistía

BILBAO, 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz y consejero de Cultura y Política Lingüística del Gobierno Vasco, Bingen Zupiria, ha afirmado este miércoles que está "asombrado" ante la decisión de Junts de no apoyar la Ley de Amnistía en el Congreso, y ha destacado que se ha constatado la "principal dificultad" que tiene el Gobierno de España para la gobernabilidad, que es que "necesita los votos afirmativo de todos" los partidos que apoyaron la investidura de Pedro Sánchez como presidente.

Zupiria se ha referido así, en una entrevista concedida a Euskadi Irratia, recogida por Europa Press, al hecho de que la proposición de ley de amnistía que no fuera aprobada este pasado martes en el Congreso por las exigencias de Junts, que reclamaba el blindaje total frente a las acusaciones de terrorismo y el perdón de los delitos de traición y contra la paz o la independencia del Estado y relativos a la defensa nacional.

"Tengo que confesar que no sé qué decir. Estoy sorprendido. No me lo esperaba. El lehendakari ya dijo desde el principio que la durabilidad del Gobierno de España y la gobernabilidad tenían una principal dificultad, que es que Pedro Sánchez necesita los votos afirmativos de todos, y ayer se vio, con la decisión adoptada por Junts con la Ley de Aministía, que no va a ser algo sencillo", ha asegurado.

El portavoz del Gobierno Vasco ha señalado que el debate en torno a la Ley de Amnistía ha conllevado que "toda la atención se concentre en un solo punto" y que "parece que no hay nada más".

En este sentido, ha dicho que la Ley de Aministía pide "un gran esfuerzo" al Ejecutivo central, y que eso va a ocasionar que tenga "dificultades" para hacer frente y sacar adelante iniciativas como, por ejemplo, el proyecto de presupuestos para el presente año.

Asimismo, ha considerado que "esta situación de inestabilidad y muchas dudas" va a influir en todas las políticas del Gobierno y, "en nuestro caso, a algunas decisiones que hay que tomar en la relación con el Gobierno Vasco, porque hay riesgo de que se retrasen". En todo caso, ha destacado que "la obligación y la función" del Gobierno Vasco es "seguir trabajando y cumplir y hacer cumplir los compromisos que debemos conseguir dentro de esos plazos que hemos establecido".