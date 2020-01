Gobierno Vasco pedirá que se incorpore a las transferencias comprometidas con Sánchez la gestión económica de la SS

Publicado 08/01/2020 11:41:22 CET

BILBAO, 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Gobierno Vasco, Josu Erkoreka, pedirá que se incorpore al calendario de transferencias a Euskadi comprometidas con Pedro Sánchez la gestión económica de la Seguridad Social, en los términos que establece el actual Estatuto de Gernika, "dentro de la unidad del sistema", sin perjuicio de que una nueva reforma estatutaria pueda establecer el traspaso de esta materia de una forma "más ambiciosa y amplia".

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Erkoreka ha instado al nuevo Ejecutivo que "se ponga a trabajar cuanto antes", aunque "parece que se va a demorar unos días" en su conformación, "algo que llama la atención".

"Llevamos diez meses de interinidad y una semana más tampoco va a ninguna de parte, pero tenemos muchos temas acumulados, retrasados, amontonados sobre la mesa y estamos esperando desaforadamente el momento en el que podamos sentarnos con los nuevos interlocutores en el Ejecutivo central para empezar a abordar los temas de la agenda compartida", ha apuntado.

Según ha explicado, "hay muchos asuntos de los compromisos asumidos por la ciudadanía vasca que necesariamente tienen que contar con el concurso, con la actuación conjunta del Ejecutivo central". "Todo lo que tiene que ver con las transferencias no pueden llevarse a cabo sin la presencia en la mesa del Gobierno central", ha añadido.

En alusión a las declaraciones realizadas este pasado martes por el Lehendakari, Iñigo Urkullu, que afirmó que, con el nuevo Gobierno PSOE-Unidas Podemos "se abre una oportunidad para avanzar en el nuevo estatus de autogobierno para el futuro de Euskadi", ha señalado que esto no es "incompatible" con que se complete el Estatuto de Gernika. "Mientras continúe en vigor el Estatuto de Gernika, el Gobierno Vasco está jurídica y moralmente obligado a trabajar con el central en el cumplimiento de esa Ley", ha aseverado.

Por ello, ha insistido en que, "hasta que no haya un nuevo Estatuto, aunque el proyecto en el que se trabaja, se está avanzando muchísimo e los consensos, lo cierto es que lo que está en vigor es el de Gernika todavía incumplido". "Y tenemos que centrar nuestro esfuerzo ahí", ha reiterado.

Josu Erkoreka ha asegurado que, en cuanto se conozca la persona del Gobierno central que asuma la responsabilidad de la política territorial del Estado, se podrá en contacto con ella "para apremiarla e invitarla a sentarse de inmediato" con el fin de "retomar todo lo que tiene que ver con las transferencias pendientes".

SEGURIDAD SOCIAL

Tras recordar que el calendario ya está hecho, ha remarcado que no incorpora la materia del régimen económico de la Seguridad Social porque el Ejecutivo de Pedro Sánchez "se resistió" a ello, ha recordado que "es prioritario" para el Gobierno de coalición PNV-PSE.

En todo caso, ha subrayado que, en una reciente sentencia, el Tribunal Constitucional señalaba que, "en materia de Seguridad Social, hay asuntos pendientes" con la Comunidad Autónoma Vasca, en concreto, en lo que se refiere al cumplimiento de los convenios previstos en la transitoria quinta del Estatuto y de la competencia prevista en el artículo 18.

"Para nosotros es importante que esa materia esté sobre la mesa porque es una materia fundamental de la articulación fundamental de la articulación institucional de la Euskadi del futuro, en un momento, además, que el desafío de las pensiones es de primer orden para la ciudadanía vasca y del conjunto del Estado", ha manifestado.

En cuanto al hecho de que se puedan materializar en 2020 la transferencia de todas las competencias pendientes, ha apuntado que "no será por el Gobierno Vasco" por lo que no se realicen los traspasos. Además, ha recordado que los trabajos con el Ejecutivo central están avanzados.

"Por tanto, retomamos conversaciones que ya se han tenido en el pasado. Con voluntad de acuerdo, con una disposición leal y real para alcanzar acuerdos, es posible", ha indicado.

Josu Erkoreka pedirá que se incorpore al listado de transferencias pactado con Pedro Sánchez la transferencia de la gestión económica de la Seguridad Social, tal como establece el Estatuto de Gernika, que no supone "la creación de una Seguridad Social autónoma vasca diferenciada de la española", sino "una competencia para la gestión del régimen económico de la Seguridad Social dentro de la unidad del sistema y de la necesaria solidaridad entre todos los territorios".

A su juicio, en estos momentos, ahora se está en condiciones de pedirlo en un proceso de transferencias a Euskadi. Asimismo, ha dicho que, "si en un hipotético nuevo Estatuto de autogobierno, se contempla una competencia vasca distinta, más amplia y más ambiciosa en materia de Seguridad", se negociará "la que se contemple en ese nuevo Estatuto", pero, "hoy por hoy, es hipótesis".

Erkoreka ha destacado que lo que, en la actualidad, "está en vigor es lo que está en el Estatuto de Gernika y es lo que se puede exigir en ese proceso de transferencia", que es "un mecanismo para permitir a las instituciones vascas participar en la gestión del régimen económico de la Seguridad Social, sin perjuicio de la unidad del sistema y de la solidaridad entre los diferentes territorios del Estado español".

"Insistiremos para que empecemos a sentarnos ya los grupos de trabajo que van a preparar las comisiones mixtas de transferencias. Vamos a insistir en todo, con toda la presión y con toda la capacidad de convicción de la que seamos capaces, y lo haremos en conexión con el Grupo parlamentario Vasco, que es el que comprometió con un documento público al Gobierno central a asumir ese proceso de transferencias y a materializarlo a lo largo de 2020", ha remarcado.

El portavoz del Ejecutivo autonómico ha apuntado que les interesa que haya en el Estado un Ejecutivo "sensible con la problemática vasca, interesado en abordar la agenda vasca y dispuesto a trabajar con voluntad de acuerdo en la consecución de los consensos necesarios para avanzar en ese terreno". "A partir de ahí, los resultados están garantizados", ha añadido.

"LOS EXCESOS DE LA DERECHA"

En cuanto a las acusaciones de "ilegitimidad" por parte de PP, Ciudadanos y Vox al nuevo Ejecutivo, las ha calificado de "excesos de la derecha" y cree que resultan "desoladores" porque "el debate político ha degenerado muchísimo".

No obstante, cree que, "en realidad, no hay nada nuevo en las Cortes Generales" porque, "con una puesta en escena otra, más matizada o más desabrida, este tipo de cosas se han visto siempre". "Muchos de los que ahora están en Vox han estado en el grupo popular y diciendo cosas parecidas. Gritos de 'asesinos' en la Cámara, los hemos escuchado en la época de la mayoría absoluta de Aznar y entonces no estaba EH Bildu, estábamos otros", ha asegurado.

Tras señalar que llamaban 'asesinos' a los jeltzales, considera que la derecha ahora "se está pasando de frenada, pero no es la primera vez que lo hace". "Yo, entonces, retomando una expresión de la II República de Ortega y Gasset, solía decir que me recordaban a los jabalíes, que era un grupo al que se conocía por lo desabridos que eran en la puesta en escena, entonces eran los radicales socialistas", ha manifestado.

Por ello, "aunque el colectivo era completamente distinto", él utilizaba esa expresión, cuando era portavoz parlamentario del PNV, para referirse a los de PP de Aznar, que tenían mayoría absoluta y "solían ser muy desabridos en la puesta en escena".

"Esa actitud intolerante respecto a la posible constitución de gobiernos de izquierda, alternativos a los suyos, y esa intolerancia respecto al discrepante, no es nada nuevo en la política española", ha indicado.