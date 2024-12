Guardiola dice sobre un adelanto electoral que "tarde o temprano" necesitará una mayoría para no estar a "merced" de Vox

MÉRIDA 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha señalado sobre la posibilidad de un adelanto electoral en la comunidad autónoma que "tarde o temprano" necesitará una mayoría suficiente y un gobierno "en solitario" y no depender de "ocurrencias" y "caprichos" de quienes conocen esta tierra "de oídas o por la Wikipedia" y que utilizan la comunidad como "moneda de cambio" para sus intereses partidistas.

La presidenta extremeña se ha referido a la "situación a todas luces bochornosa" que se vivió este pasado jueves en la Asamblea de Extremadura, donde las diferencias entre el gobierno regional y Vox se evidenciaron hasta el punto de que un diputado de Vox pidió a Guardiola que se someta a una cuestión de confianza.

"Ayer vivimos una situación a todas luces bochornosa en el Parlamento extremeño con diputados Vox saltándose el reglamento, haciendo peinetas, con gestos fumando puros, faltando el respeto a los extremeños", ha señalado Guardiola, todo ello con la "connivencia" de la presidenta de la Asamblea, Blanca Martín, del PSOE, ha apuntado.

La dirigente extremeña ha asegurado, sobre la tramitación del presupuesto de la Junta para 2025, que si no se presentó el proyecto de ley en tiempo y forma antes del 15 de octubre en el parlamento regional es porque en Extremadura "no hay nadie con poder de decisión" y "cualquier mínima cosa, cualquier matiz, tiene que ser supervisado por el señor Abascal o por quien corresponda" en la sede nacional del Vox.

"Las decisiones en Extremadura las toman quienes conocen esta tierra o de oídas o por la Wikipedia", ha incidido, lo cual hace que sea "bastante difícil llegar a un acuerdo cuando tu interlocutor lo que entiende por negociación son actos de imposición", ha apuntado en una entrevista en Cope, recogida por Europa Press.

Preguntada sobre si se plantea un adelanto electoral o mantiene la esperanza en poder sacar adelante las cuentas autonómicas, ha dicho que va a "pelear" su "hasta el último minuto", si bien ha reconocido que para que Extremadura "siga en esta senda del cambio y del progreso, pues necesita una mayoría, un Gobierno con mayoría suficiente".

"Tarde o temprano, y yo haré todo lo posible para que sea tarde, Extremadura va a necesitar un Gobierno en solitario que no esté a merced de intereses partidistas, que es lo que estamos viviendo en estos momentos, que no pueda ser moneda de cambio en las negociaciones nacionales, y que no tengamos que estar sometidos constantemente a caprichos o a ocurrencias desde Madrid", ha señalado la presidenta extremeña.

EL PSOE NO OFRECE SEGURIDAD

Guardiola también mira al otro lado de la bancada en busca de apoyos para sacar adelante el presupuestos, pero, al igual que Vox, asegura, tampoco el PSOE está "en condiciones de ofrecer esa seguridad", en tanto que está pendiente de un proceso de primarias para decidir el líder de la formación.

En cualquier caso, asegura que no se da "por vencida", y que intentará "sacar las cuentas con alguien que quiera de verdad el progreso para esta tierra", porque actualmente, lo que está haciendo Vox es "dar alas al sanchismo" en una tierra que tras 40 años de socialismo estaba "a la cola de todo", y ahora, cuando está creciendo, el partido de Abascal "decide hacer pinza con el PSOE y con Podemos para frenar el cambio".

Asimismo, ha confirmado que VOX planteó al PP crear consultas populares en los municipios con centros de inmigración, para preguntar a la gente si quieren más inmigrantes en su pueblo.

En este punto, y tras insistir que el Gobierno de España debe ejercer sus competencias en materia migratoria, porque es una política de Estado, que no se puede gestionar "con tantísima ligereza y con tan poca consistencia".

PLANTEAMIENTO "IRRACIONAL" DE VOX EN INMIGRACIÓN

Guardiola señala que en su gobierno están "muy preocupados" por cómo se gestiona la inmigración ilegal, pero "hay líneas que no se pueden pasar, porque lo que plantea Vox es ilegal", en el sentido de que lo que pide supone "incumplir" la Constitución, al hacer un "señalamiento a personas por no ser de la misma raza, del mismo credo, de la misma nacionalidad". "Ilegal es hacer un referéndum para preguntar qué ciudadano tiene derecho a vivir en un pueblo y qué ciudadano no", ha añadido.

Un planteamiento "del todo punto irracional" con el que se promueven "posibles delitos de odio", por lo que no va a negociar sobre "condiciones de inhumanidad", porque está "fuera de lugar".

En todo caso, ha insistido en que está dispuesta a negociar con Vox, pero no "a viajar al medievo ni a pisotear la Constitución", y de este partido recibe constantemente "exigencias que no tienen sentido, que nada tienen que ver con Extremadura", y que ya motivaron la ruptura del pacto de gobierno.

"Yo no sé si Vox lo que pretende es provocar adelantos electorales porque entienden que van a crecer. Yo no sé qué está en la cabeza de Vox. Lo que sé es lo que está en la cabeza de los gobernantes del Partido Popular, que lo único que queremos es estabilidad para nuestra tierra, para la gente", ha asegurado.

ALMARAZ

Por otro lado, ha insistido en que hay margen para dar "marcha atrás" al cierre de la central nuclear de Almaraz, que es la "primera víctima del calendario ideológico que impuso Teresa Rivera antes de irse a Bruselas.

Un cierre para el que no hay razones técnicas, ni objetivas, asegura. "No tiene sentido ninguno" acabar con una energía que "no emite CO2, que genera electricidad de una forma estable, que está garantizando el suministro eléctrico, que complementa las renovables y estamos hablando de una tierra donde esta central emplea a 3.000 personas y cuando es recarga de combustible a 1.200 más".

"Nos quieren callados, nos quieren empobrecidos y esto ya lo sabemos, pero no van a poder con la voluntad del pueblo extremeño", ha insistido María Guardiola.