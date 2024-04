Guilarte dice que "se ha agotado el tiempo de la política" para renovar el CGPJ: "Hay que buscar fórmulas alternativas"

Insiste en reducir la capacidad de nombramientos del CGPJ para diluir su "apetencia política" y descarta una dimisión en bloque



El presidente interino del Consejo General del Poder Judicial (CPGJ), Vicente Guilarte, ha asegurado este jueves que "se ha agotado el tiempo de la política" para renovar el órgano que permanece con el mandato caducado desde diciembre de 2018 y ha vuelto a proponer que se reduzca la capacidad de nombramiento del Consejo para diluir así la "apetencia política por controlar" el ente.

Así se ha pronunciado en el marco de una jornada organizada por el Consejo General de la Abogacía Española sobre "por qué es inaplazable desbloquear la parálisis" del órgano de gobierno de los jueces en la que han participado también los exministros de Justicia Rafael Catalá y Juan Carlos Campo --ahora magistrado del Tribunal Constitucional-- y la presidenta de la Abogacía, Victoria Ortega.

Guilarte ha asegurado que "se ha agotado el tiempo de la política", por lo que --a su juicio-- "hay que buscar fórmulas alternativas". "Se trata de buscar fórmulas que no den satisfacción ni a unos ni a otros", ha apuntado.

"Ya lo he dicho, pero lo vuelvo a decir porque nadie me ha hecho caso. Creo que el gran problema que existe es el tema de los nombramientos", ha señalado. Sobre este extremo, ha defendido que no hay "nadie mejor que los propios jueces para elegir a sus presidentes" de Tribunales Superiores de Justicia y a los magistrados que ocupan la cúpula judicial, en referencia al Tribunal Supremo. "Con esto disminuiría la apetencia política por controlar el CGPJ", ha apuntado.

En este sentido, ha avisado de nuevo del peligro de que el PSOE y el PP --"con el sistema actual"-- nombren "activistas" para renovar a los vocales en el CGPJ que, una vez que asuman sus cargos, tendrán que designar a un centenar de magistrados. "La realidad va a ser caótica", ha dicho, en referencia a la posibilidad de que el nuevo Consejo nazca "politizado".

Para el presidente interino del CGPJ existe "un problema real" y ni siquiera la mediación del comisario europeo de Justicia Didier Reynders supone de momento una solución. "Hay que renovar. Hay que reforzar los consensos. Hay que procurar la independencia. ¿Pero cómo? Europa tampoco me vale mucho porque la situación que hay en España no la hay en ningún lado de Europa. El sistema ha fallado", ha añadido.

"NOSOTROS NO SOMOS LOS CULPABLES"

Con todo, Guilarte ha asegurado que quizás deberían "hacer más fuerza conjunta" desde dentro del CGPJ para "propiciar" una renovación. Sin embargo, ha descartado una dimisión en bloque y ha defendido que "el que incumple no puede exigir nada al que está cumpliendo". "Nosotros no somos los culpables", ha insistido.

Las palabras del presidente interino del CGPJ tienen lugar después de que la semana pasada se paralizaran las negociaciones entre PSOE y PP para renovar el órgano toda vez que se aplazara la reunión prevista para el miércoles 27 a petición de los 'populares' y de que el comisario de Justicia europeo --que solicitó una excedencia para defender su candidatura al Consejo de Europea pero sigue ejerciendo aún como comisario-- constatara que ambos partidos necesitaban "tiempo".

Tras suspenderse aquella reunión, la Comisión Europea aseguró que seguía "disponible" para mediar entre el PSOE y el PP para buscar una solución al bloqueo de la renovación, que está pendiente desde diciembre de 2018.

"EL ÚNICO TONTO SOY YO"

Este jueves, Guilarte se ha mostrado pesimista ante el desenlace de las negociaciones. "El único tonto soy yo, que creí que tenía posibilidad de influir", ha dicho al recordar que asumió la Presidencia del CGPJ para intentar ofrecer una vía para la renovación del órgano.

Desde principios de año ha ido avisando de su intención de dejar el cargo. En enero, durante el Día Europeo de la Mediación, afirmó que, si los buenos oficios del comisario europeo Didier Reynders para lograr que PSOE y PP pacten la renovación del CGPJ no tienen éxito, volverá a su trabajo como profesor. "Que vengan a buscarme a la Universidad de Valladolid", afirmó, según confirmaron fuentes presentes a Europa Press.

El 14 de febrero, durante la entrega de despachos a los nuevos jueces, anunció que esa sería su "única y última intervención en estos actos" y dijo que se estaba "despidiendo". Reiteró, además, su llamamiento a renovar el CGPJ y pidió a aislar dicha renovación de "otros intereses políticos".

Días después, el 21 de febrero, aseguró en otro acto público que seguía pendiente de que se cerrara el pacto entre PSOE y PP. "Es evidente que yo estaré aquí a la espera de que se produzca ese acuerdo y si no se produce, también lo he dicho, hay personas más cualificadas que yo para ocupar con este carácter accidental la presidencia", apuntó.