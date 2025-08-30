Herido un conductor tras chocar contra un árbol en la Avenida de las Fuerzas Armadas en Cuenca capital

Herido un conductor tras chocar contra un árbol en la Avenida de las Fuerzas Armadas - EUROPA PRESS

CUENCA 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un conductor ha resultado herido tras chocar contra un árbol en la Avenida de las Fuerzas Armadas de Cuenca capital, según informa la Policía Local a través de Instagram.

El aviso se produjo a las dos de la tarde del viernes, cuando la patrulla se desplazó hasta el lugar del siniestro, donde un turismo colisionó contra un árbol tras salirse de la vía al perder el conductor el control de su vehículo.

El herido fue trasladado al Hospital Virgen de la Luz de Cuenca y se instruye atestado para la investigación.