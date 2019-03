Hernando dice que le gustaría repetir en las listas al Congreso por Almería

Publicado 12/03/2019 12:08:45 CET

El diputado del PP y exportavoz en el Congreso de los Diputados, Rafael Hernando, ha asegurado este martes que le gustaría repetir en las listas electoral por Almería, descartándose para ir a las listas del PP europeo, una posibilidad que abrió el propio dirigente.

"Siempre voy a estar en Almería, es mi circunscripción, donde he nacido políticamente y he madurado, ocho legislaturas he estado en las listas del Almería, he ganado cinco de esas confrontaciones", ha afirmado en una entrevista en Telecinco, recogida por Europa Press, en la que ha reivindicado sus 25 años de experiencia en el Congreso.

Aunque ha expresado su deseo de repetir en las elecciones generales del próximo 28 de abril, Hernando ha admitido que eso "lo tiene que decidir el Comité Electoral del PP", que diseña las listas 'populares'.

Con respecto a si Pablo Casado plantea hacer fichajes para las listas del 28 de abril, Hernando ha defendido que "siempre" hay cambios. "Hay continuidad y renovación y también hay ciclos", ha asegurado.

"Esas decisiones se van a tomar con respeto, se van a hacer unas buenas listas, las mejores posibles, el PP siempre ha sido un partido político de suma, de añadir", ha defendido, apuntando a que en el PP "todo el mundo es bienvenido".

SANTAMARÍA A CUATRECASAS

Por otro lado, el diputado 'popular' ha valorado la marcha de la exvicepresidenta del Gobierno Soraya Saénz de Santamaría al despacho de abogados Cuatrecasas, afirmando que está "seguro" de que ella sabrá cumplir "perfectamente" con lo que dicta la ley de compatibilidades, aunque ha advertido que la legislación "es bastante restrictiva".

"En el ejercicio del derecho hay muchas funciones que nada tiene que ver con la administración general del Estado", ha subrayado, sobre la exvicepresidenta.

PIDE NO DISGREGAR EL VOTO

Preguntado por la situación del PP en las encuestas, Hernando ha recalcado que las muestras demoscópicas otorgan a su formación el liderazgo en el bloque del centroderecha. "Hay dos opciones, o Sánchez o Casado, o el PSOE o el PP, y todo lo demás es disgregar el voto", ha señalado.

De esta forma, ha advertido que Vox puede "desviar" muchos votos que pueden facilitar que Sánchez continúe en la Moncloa y en "el Falcón, riéndose de los españoles".