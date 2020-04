Hernando (PP) insta al PSOE a reunir la Comisión de CCAA del Senado por el Covid-19 y avisa que no puede retrasarla

MADRID, 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario tercero del Senado, Rafael Hernando (PP), ha instado al PSOE a poner fecha ya a la Comisión General de Comunidades Autónomas del Senado para que senadores, Gobierno y Ejecutivos autonómicos debatan sobre la crisis por el coronavirus, y ha asegurado que una vez que la Mesa de la Cámara ha aprobado que se celebre, no se puede retrasar.

Hernando ha respondido al portavoz del PSOE en el Senado, Ander Gil, quien ha apostado por celebrar esta comisión más adelante y ha rechazado ponerle ya una fecha, durante el estado de alarma que impide la movilidad de los ciudadanos. A su juicio, se debe esperar a que haya garantías sanitarias para celebrarla. La iniciativa fue aprobada por la Mesa del Senado con los votos a favor de PP y PNV y el rechazo del PSOE, únicos partidos representados en el órgano que dirige la institución.

"Él no pertenece a la Mesa y no es quién para decidir cuándo se convoca o no", ha dicho el senador del PP en declaraciones a Europa Press. Hernando ha asegurado que esperan que el presidente de la Comisión, el socialista Manuel Cruz, ponga fecha a la sesión y de no ser así, ha asegurado que su partido estudiará qué medidas tomar para obligar a su convocatoria.

Hernando ha subrayado que se podría celebrar esa comisión guardando las medidas de seguridad impuestas para evitar contagios y que algunos consejeros podrían intervenir por videoconferencia. Por parte del Gobierno, podría acudir un ministro como ya lo hacen al Congreso de los Diputados y los grupos parlamentarios podrían limitar su presencia a un portavoz.

"Que no intenten mentir y engañar más a la gente. Se ha podido celebrar el Pleno del Congreso, han podido estar presentes los ministros", ha agregado Rafael Hernando. "Son excusas. El problema es que han generado una crisis sanitaria, a la que se une una crisis económica y pretenden organizar una crisis democrática e institucional, cerrando el Congreso y el Senado y ejerciendo censura con los medios de comunicación no afines", ha concluido.