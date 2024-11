Hidalgo afirma que solo vio a Sánchez en un evento y rechaza trato de favor a Air Europa: el préstamo fue "el peor"

El ex consejero delegado de Globalia Javier Hidalgo, en la comisión de investigación del Senado sobre el 'caso Koldo'.

MADRID 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ex consejero delegado de Globalia Javier Hidalgo ha asegurado en el Senado que únicamente coincidió con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en un evento con más empresarios y ha descartado que hubiera trato de favor en la ayuda pública que recibió Air Europa en pandemia, porque fue "el peor préstamo, con las condiciones más estrictas y desfavorables de las concedidas en Europa".

Así lo ha expresado este viernes al comparecer en la comisión de investigación sobre todas las ramificaciones del 'caso Koldo', en la que se ha negado a responder a las preguntas de los grupos y se ha limitado a exponer unas "aclaraciones" antes de ofrecer a los senadores documentación al respecto que ha traído en unas carpetas.

"Es falso que me haya reunido con Pedro Sánchez, salvo en un evento que tuvimos con 25 empresarios. Esa es toda mi relación con el señor presidente", ha indicado Hidalgo, que además ha puntualizado que es "falso" que manifestara ante el juez de la Audiencia Nacional, donde declaró en el pasado septiembre como testigo, que no recordara haberse reunido con la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, "dado que no fue esa la pregunta formulada".

Hidalgo ha indicado que "la pregunta formulada de forma torticera" en aquella declaración "fue si recordaba con quién estaba el 24 de junio de 2020". "Yo no sé si ustedes, señorías, se acuerdan alguno lo que hizo hace cuatro años. Creo que nadie, ni de la semana pasada", ha esgrimido.

Sobre la ayuda del Gobierno a la aerolínea a finales de 2020 por la pandemia, Hidalgo ha querido precisar que "la operación con SEPI no fue un rescate", sino "un préstamo con las condiciones más estrictas y desfavorables de las concedidas en Europa".

"Y fue una de las últimas compañías aéreas de nuestro nivel en recibir ayudas. A 29 de junio" de ese año "en Europa ya se habían concedido 29.000 millones de euros y Globalia, muy significativo, con 10.000 empleados, con 17 aeropuertos, 35 hoteles y 500 puntos de venta, recibió cero euros", ha mencionado.

El exCEO de Globalia, propietaria de la aerolínea, ha criticado que tuvieron "el peor de los préstamos concedidos". "Air Europa fue perjudicada gravemente, ya me contarán ustedes qué trato de favor hemos recibido, excepto estar desfavorecidos en absolutamente todo", ha sostenido.

Ha añadido que ese préstamo fue autorizado por siete departamentos técnicos de la SEPI, adscrita al Ministerio de Hacienda, por PwC y Cuatrecasas, "cumpliendo los requisitos establecidos por la Comisión Europea" y "con exigencias añadidas, como la toma de control de la compañía por parte de la SEPI".

"Que yo sepa, ninguna compañía, ni a nadie en este país, se le piden garantías de este tipo. No sé dónde está el trato favor que ustedes están viendo", ha insistido.

Además, ha negado haber estado "huido" y ha explicado que Globalia remitió una carta al PP "ofreciendo toda clase de aclaraciones sobre estas circunstancias, sin haber obtenido respuesta hasta ahora".