Iceta pide desvincular los PGE de los presos e insta a Torra a no hablar en nombre del pueblo

Publicado 07/11/2018 12:02:43 CET

BARCELONA, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, ha considerado este miércoles que se desvincule la negociación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de la situación de los presos soberanistas: "Es un error ligar el voto de los Presupuestos a un juicio que aún no se ha celebrado".

Lo ha dicho en el pleno del Parlament en respuesta al presidente de la Generalitat, Quim Torra, que ha pedido comparecer ante el hemiciclo para lanzar una crítica a la justicia española, a lo que Iceta le ha instado a que "no se arrogue la representatividad del conjunto del pueblo, porque no la tiene".

"No abuse de hablar en nombre del pueblo, al menos que considere que la mitad de electores de este país no forman parte del pueblo", ha señalado el líder de PSC-Units, en referencia a la división del voto entre formaciones independentistas y no independentistas.

"Y no olvide nunca que los socialistas estamos haciendo tanto como usted por la gente que será cometida a juicio", ha añadido Iceta, que le ha recordado que es presidente porque concurrió a unas elecciones amparadas en la Constitución, el Estatut y la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (Loreg), y que convocó el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy.

Ha defendido que el Govern pueda criticar decisiones de la justicia y ha dicho que él mismo no comparte la sentencia del Tribunal Supremo sobre los impuestos de las hipotecas, pero no que no se las vaya a acatar: "Pero no puedo decir que no hago caso de la sentencia".