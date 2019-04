Iglesias advierte de que éste es el último gobierno de un solo partido y que la gente está "cansada de arrogancias"

Actualizado 24/04/2019 17:56:58 CET

MADRID, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Podemos y candidato de Unidas Podemos a la Presidencia del Gobierno, Pablo Iglesias, ha señalado este miércoles que el Ejecutivo socialista de los últimos diez meses "ha sido el último de un solo partido" porque tras el 28 de abril habrá cinco opciones con "resultados importantes" y "la gente está cansada de arrogancias".

En una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press, Iglesias respondía así al deseo expresado por el presidente Pedro Sánchez en el debate de ayer de conformar un Gobierno en el que la única fuerza sea el PSOE y al que añadiría independientes de prestigio.

Para que ocurriera esto, Iglesias opina que debería darse una mayoría absoluta en las generales, y ha apuntado que en caso de acuerdo con el PSOE para formar coalición de Gobierno, los millones de votantes de Unidas Podemos tendrán el mismo derecho a que sus representantes estén en el Gobierno "como el resto de ciudadanos que voten otra cosa".

Con todo, ha vuelto a advertir de la posibilidad de un posible pacto de PSOE con Ciudadanos "si dan los números" por la presión de los poderes económicos del país, y ha lamentado que Sánchez no sea contundente al negar ese posible acuerdo. El hecho de que el líder socialista dijera que ese acuerdo no entra en sus planes, es insuficiente para Iglesias que ha echado en falta que el presidente soltara un "no lacónico". "Con lo fácil que es decir no", ha añadido, para recalcar que la gente no es tonta y sabe lo que significa esa frase.

Sobre si augura un posible bloqueo para conformar gobierno tras las elecciones, Iglesias ha deseado que no ocurra, y ha recordado que estos comicios van más de convencer que de vencer. "Espero tener mayoría para gobernar con el PSOE", ha añadido.

Tras esta afirmación, ha tenido que explicar que aunque desde el 23 de marzo, cuando regresó a la primera línea política tras el permiso de paternidad, siempre ha dicho que cree que estarán por delante del PSOE, "las sensaciones de la campaña" le dicen que "habrá sorpresas". Confirmaba así que en esta última semana se ve más cerca de esa "sorpresa", y ha advertido que "quien entra en Papa en la Curia, sale cardenal".

Por esto, ha vuelto a incidir en un gobierno de coalición y ha apuntado que el PSOE tampoco dejaría a Unidas Podemos gobernar solos. "No es imposición de nadie, es porque la gente vota diferente. Antes se optaba por dos partidos, hoy hay cinco fuerzas importantes y no pasa nada porque haya un gobierno de coalición y nos pongamos de acuerdo", ha añadido.

Sobre la posibilidad de que haga falta pactar con partidos nacionalistas, Iglesias ha recordado que por ejemplo el PNV "ha sido capaz de pactar con todos en el pasado" y ha indicado que un gobierno del bloque de izquierdas en el que esté Unidas Podemos buscaría el diálogo con el resto de formaciones para pactar, catalanes y vascos inclusive. "Sería muy arrogante no contar con el necesario dialogo con los demás", ha dicho.

DEBATE EDUCADO

El líder morado ha indicado sobre el debate electoral de Atresmedia que su formación acertó al exponer sus propuestas y resaltar la falta de respeto y los insultos del resto. Así, de ayer ha señalado que momentos como el de Rivera dándole la tesis a Sánchez, y este a su vez ofreciéndole el libro de Abascal, estuvieron fuera de lugar. "La gente no es idiota y eso no le gusta", ha dicho, para aclarar que los espectadores quieren ver debates con educación.

Además, ha resaltado que desde su punto de vista los dos debates celebrados han sido lo más importante de la campaña porque en ellos te expones al escrutinio de la gente confrontando ideas, y logran que la sociedad esté más informada. Por este motivo ha vuelto a incidir en la necesidad de regular para que los debates sean obligatorios en campaña y para que no se vuelva a repetir el baile de fechas y de partidos que iban a participar en ellos.

En este punto, ha señalado que fue un error que Vox no participara en el de Atresmedia (lo impidió la Junta Electoral Central) porque "deben responder a la realidad social", y aunque entiende las razones esgrimidas, opina que los medios "no pueden estar constreñidos por una legislación que nadie entiende". Ha incluido en este punto el tema de que no se puedan publicar encuestas esta semana o que siga existiendo la jornada de reflexión. "España se merece una reforma de la ley electoral para tener un sistema más proporcional al deseo y voto de la gente", ha añadido.

VOX Y EL "QUE VIENE EL LOBO"

Sobre el hecho de que la formación de Abascal saliera a relucir en varias ocasiones en el debate, iglesias ha apuntado que el no obvia a Vox porque "representa un retroceso" por ejemplo en violencia de género.

Con todo, ha apuntado que Sánchez se equivoca al plantear el "que viene el lobo" y le ha pedido ser más ambicioso y plantear una idea de país que proteja los derechos civiles y sociales porque, asegura, "el problema de la extrema derecha" trasciende a España y es europeo.

En este punto, ha lamentado que haya políticos de izquierda que vean en el auge de Vox una buena noticia porque divide a la derecha, les ha calificado de "irresponsables" y ha recordado el auge de la ultraderecha en Francia. Además, ha señalado que la formación de Abascal es "una escisión del PP" que representa un subconsciente de "una derecha que pensaba determinadas cosas" pero que no se atrevían a formularlas.

Por último, ha indicado que su formación sigue defendiendo que el problema en Cataluña se resuelve con diálogo y que por lo que ha podido testar por ejemplo con sectores de ERC, le llevan a pensar que abandonan la opción de la unilateralidad. "Lo de Cataluña se resuelve con diálogo", ha apuntado, para añadir que esto se piensa también en la sociedad catalana: "la gente es lista y sabe que es la hora del diálogo".