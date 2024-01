Iglesias afirma que Robles debería de haber dimitido por el espionaje con Pegasus

"Jamás tuve conocimiento de que se estuviera espiando a nadie"



BARCELONA, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El exvicepresidente del Gobierno y exlíder de Podemos, Pablo Iglesias, ha afirmado que la ministra de Defensa, Margarita Robles, debería de haber dimitido por el caso de espionaje con el software Pegasus.

"No fue capaz de impedir que le instalaran Pegasus a ella y al propio presidente del Gobierno", ha asegurado Iglesias este viernes en una comparecencia telemática en la Comisión de investigación sobre el espionaje a políticos independentistas con los programas Pegasus y Candiru en el Parlament.

Iglesias ha acusado a Robles de "escurrir el bulto" de su responsabilidad haciendo dimitir a la entonces directora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) Paz Esteban, algo que ha asegurado que no es muy presentable en términos democráticos --textualmente--.

El exvicepresidente del Gobierno también ha sostenido que no tuvo conocimiento de que se hubiera producido espionaje: "No lo he tenido ni siquiera en el marco de mi participación en la Comisión de Seguridad Nacional. Puedo decir que jamás tuve conocimiento de que se estuviera espiando a nadie".

Ha añadido que le parece gravísimo que se estuviera produciendo este espionaje, no solo en términos legales, sino "por las implicaciones que tiene en términos de confianza política", ya que se realizó durante las negociaciones entre ERC y el PSOE para la investidura del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

ARAGONÈS "JAMÁS" CONFIARÁ EN SÁNCHEZ

"No es muy aventurado afirmar que jamás Pere Aragonès confiará en Pedro Sánchez. Y eso, tratándose de fuerzas políticas llamadas a entenderse tanto en el Congreso de los Diputados como en el Parlament de Cataluña", y ha añadido que esto solo es una buena noticia para la derecha.

El diputado del PSC Jordi Terrades le ha preguntado si en el Consejo de Ministros o en alguna otra reunión se habló sobre el espionaje con Pegasus, a lo que Iglesias ha respondido que las deliberaciones del Consejo de Ministros son secretas y no se lo podría decir si se hubiese hablado de ello, pero ha agregado que "no se produjo ninguna deliberación" al respecto.

Por su parte, la portavoz de ERC, Marta Vilalta, le ha pedido valorar la "poca voluntad de rendir cuentas" por parte del Gobierno central y la falta de transparencia que considera que está habiendo, y ha señalado que no basta con la desclasificación de los documentos que ha autorizado el Ejecutivo central, ya que tienen cosas tachadas o borradas, ha detallado.

Iglesias ha señalado que el PSOE "se está equivocando a la hora de no querer abrir puertas y ventanas sobre las dinámicas del Estado", y ha asegurado que los socialistas han entendido recientemente lo que significa que jueces como el de la Audiencia Nacional (AN) Manuel García Castellón traten de imponer su voluntad política por encima de la del legislador, ha dicho textualmente en alusión a la tramitación de la ley de amnistía.

"Esta comprensión reciente se debería traducir en una voluntad de rendición de cuentas que no ha sido en ningún caso una realidad en los últimos años en España. Las cloacas policiales, judiciales y mediáticas, por desgracia, no han sido la excepción, han sido la norma", ha lamentado Iglesias, que ha subrayado que esto sigue ocurriendo actualmente.

"GOLPE DE ESTADO JUDICIAL"

Desde Junts, Joan Canadell le ha preguntado qué papel podría tener la Corona y si podría estar detrás del espionaje a independentistas, y si considera que ha habido un "golpe de Estado judicial para garantizar la unidad de España", y ha sostenido que el nacionalismo catalán ha sido siempre discriminado y se han usado herramientas para someterlo, según él.

El también exdirigente de Podemos ha sostenido que hay una derecha judicial que asume que la defensa de la unidad de España está por encima de la ley en su actuación política: "Hay sectores muy poderosos de la judicatura que tienen una voluntad política que contrasta con la voluntad política del legislador. ¿A eso se le podría llamar golpe? Sí".

La diputada 'cupaire' Montserrat Vinyets ha reclamado la desclasificación de los documentos sobre el espionaje a los miembros de su formación y ha criticado que en España siga habiendo una Ley de Secretos Oficiales, que considera que debería modificarse y que "nace de las entrañas del franquismo".

Iglesias ha indicado que es un buen momento para hacer este tipo de reformas, después de que el PSOE haya aceptado y defendido la ley de amnistía: "Seguramente nunca hemos estado en un momento más propicio para estas reformas legales, para tener una normativa más garantista y salir de la lógica de la Ley de Secretos".

Núria Lozano (comuns) ha reclamado que se tomen medidas para quienes ordenaron espiar a líderes políticos, ha criticado los casos de 'lawfare' que asegura que ha sufrido la exalcaldesa de Barcelona y líder de BComú, Ada Colau, y ha preguntado a Iglesias quién cree que está "al mando del Estado profundo".

El exvicepresidente ha defendido que el Estado "no puede ser un terreno dominado por los que entienden que la unidad de España está por encima de lo que pueda decidir el legislador y el Congreso", y ha instado a las fuerzas democráticas a tener voluntad política de intervenir en el Estado y a hacerse valer en temas como la elección de nuevos vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

OTROS CITADOS

En la comisión también estaban citados el que fue director del Gabinete de la Presidencia del Gobierno entre 2018 y 2021, Iván Redondo, así como del subdirector general del Centro Criptológico Nacional, Luis Jiménez, y el secretario general de Administración Digital del Ministerio de Asuntos Económicos, Jesús Torres.

Ninguno de los tres ha acudido a la citación, ya que se han acogido a un dictamen del Consejo de Estado, que recoge que los parlamentos autonómicos no tienen "potestad para requerir la comparecencia de autoridades, funcionarios o agentes, actuales o pretéritos del Estado", algo que han criticado los representantes de ERC, Junts, CUP y los comuns.

Por su parte, el diputado Jordi Terrades (PSC) ha defendido la colaboración que asegura que está teniendo el Gobierno con respecto a este caso y que considera que se demuestra con la desclasificación de documentos que anunció el Ejecutivo central; en esta sesión de la comisión no ha participado ningún miembro de Vox, Ciudadanos y PP.