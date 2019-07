Iglesias avisa a Sánchez que va contra el espíritu de la Constitución cambiar el artículo 99 para facilitar investiduras

Actualizado 11/07/2019 11:43:37 CET

Pide que la Carta Magna "se cumpla" en vez de "utilizarla como arma arrojadiza" y se quiera modificar cuando las reglas no le gustan

MADRID, 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha recriminado este jueves al jefe del Ejecutivo en funciones, Pedro Sánchez, que plantee cambiar la Constitución para desbloquear investiduras con el fin de que ese cambio en la ley "le haga el trabajo" por el que le pagan y que, según ha recalcado, consiste en buscar acuerdos con los partidos para ser investido. A su juicio, esa reforma constitucional iría contra el propio espíritu de la Carta Magna.

Sánchez ha anunciado en TVE que pedirá la reforma del artículo 99 de la Constitución para encontrar un mecanismo que permita la investidura con el fin de garantizar la gobernabilidad y evitar que esté bloqueada la investidura. De hecho, ha dicho que será "la primera medida parlamentaria que va a proponer en la sesión de investidura de este mes de julio.

En una entrevista en Antena 3, recogida por Europa Press, Iglesias ha respondido que lo que plantea Sánchez "va contra el espíritu de la Constitución", dado que la ley fundamental dice que en España hay un "sistema parlamentario" frente al sistema presidencialista o a dos vueltas que hay en otros países, en el que "el que gana se lo lleva todo".

"MEJOR" REPARTIR EL PODER Y COLABORAR

Iglesias ha indicado que el sistema vigente obliga a los partidos a "ponerse de acuerdo". "Si a mi me preguntan qué es mejor para España, un sistema que haga que un partido a lo mejor con el 26, el 27 o el 28% de los votos tenga todo el poder o un sistema en el que los partidos tengan que colaborar, entenderse o compartir el poder, creo que para un país como España es mucho mejor lo segundo".

En este sentido, ha defendido esa vía de buscar acuerdos porque en España, ha dicho, han padecido el "exceso de autoritarismo" y como "se le suben los humos a algunos cuando de repente tienen todo el poder". Por eso, cree que es mejor "repartir y compartir" el poder, "escuchar y colaborar", en línea con "lo que dice la Constitución española".

"Pensamos que hay que respetar el espíritu parlamentario de nuestra Constitución. Un político cuando gana las elecciones, su trabajo es llegar a acuerdos, no decir como no llego a acuerdos, voy a cambiar las reglas del juego, voy a cambiar la Constitución y voy a cambiar la ley, a ver si la ley me hace el trabajo por el que a mi me pagan, que es llegar a acuerdos con otros", ha enfatizado.

"QUEREMOS QUE SE CUMPLA LA CONSTITUCIÓN"

Por todo ello, el líder de Podemos ha insistido en que su formación lo que prefiere en este momento es que "se cumpla la Constitución" porque "hay muchos que la han convertido en papel mojado". Así, ha señalado que la Carta Magna dice que hay que garantizar las pensiones, que la vivienda es un derecho de los trabajadores o que estos tienen derecho a cobrar sueldos dignos.

"Queremos que se cumpla la Constitución, no que nos tomen el pelo otra vez, como cuando el PP y el PSOE con nocturnidad veraniega cambiaron el artículo 135 para arrodillar la soberanía de nuestro país. Queremos que la Constitución se cumpla y no se utilice como arma arrojadiza y si no te gustan las reglas de la Constitución, las cambies", ha concluido.