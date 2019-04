Iglesias dice que el PSOE "tomó el pelo" a Podemos porque tras llegar al Gobierno no cumplió con el acuerdo firmado

Actualizado 16/04/2019 15:02:17 CET



Durante el acto un pequeño de grupo ha intentado boicotear el acto al grito de 'Viva España'

NALDA (LA RIOJA), 16 (EUROPA PRESS)

El secretario general de Podemos y candidato a la Presidencia del Gobierno de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, ha acusado al PSOE de haberle "tomado el pelo" a su formación porque tras apoyarles en la moción de censura a Mariano Rajoy, cuando obtuvo sus votos en el Congreso no cumplió con el acuerdo que firmaron. Por esto ha pedido el voto, para poder "cambiar las cosas gobernando".

En un mitin en Nalda (La Rioja), y acompañado por la candidata de Unidas Podemos al Congreso por La Rioja, Edith Pérez, y el candidato de Unidas Podemos al Senado, Diego Mendiola, el líder 'morado' ha pedido que los votantes progresistas les den las "fuerzas" para llegar al Ejecutivo porque de esa manera "algunos sinvergüenzas van a tener que pagar impuestos".

"Las cosas se cambian gobernando, nos han tomado el pelo porque no estábamos en el Gobierno (...). Firman un acuerdo contigo, te dan la razón en muchas cosas, y una vez que tienen tus votos en el Parlamento, no cumplen", ha indicado, para insistir que en política "no hay que fiarse de nadie, solo de las correlaciones de fuerzas que te da la gente".

En este punto, ha recordado una vez más que lo que sí consiguieron fue que se aprobara el aumento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) hasta los 900 euros, y que fue posible gracias al poder que les dieron los 5 millones de votos.

"¡VIVA ESPAÑA!"

Al comienzo del mitin, cuando Iglesias ha tomado la palabra, un pequeño grupo entre el público ha gritado un 'Viva España' con la intención de boicotearle, a lo que el líder morado ha respondido: "Claro que sí, viva España, pero defender a España es defender las escuelas públicas, los servicios públicos o el sistema de pensiones". Tras el mitin, en una entrevista en la Sexta, Iglesias ha comentado que ha habido "elementos de la extrema derecha que han tratado de interrumpir el acto".

El líder de Podemos, ha continuado el mitin señalando que los "traidores" son los que privatizan servicios o bajan los impuestos a los ricos, y ha recalcado que "ningún patriotero de charanga y pandereta" le va a decir lo que significa ser español. "Ni los oligarcas ni sus perros falderos envueltos en banderas nos van a dar ni media lección, viva España, vivan sus pueblos y sus gentes", ha exclamado.

Iglesias ha retomado el discurso subrayando que desde Unidas Podemos están demostrando "el poder democrático de la verdad", y que ésta, tiene una capacidad de reconstrucción democrática inédita". Así ha vuelto a cargar contra las grandes energéticas, contra los propietarios de medios de comunicación y contra los bancos, sosteniendo que mandan más que los diputados y que el Gobierno. "Decir la verdad tiene carácter de acto democrático, porque si la mentira opera, no se pueden cambiar las cosas", ha apostillado.

LA CONSTITUCIÓN "PISOTEADA"

Una vez más, Iglesias ha vuelto a hablar de las 'cloacas' del Estado, y ha indicado que éstas son un mecanismo para mentir y que no se hable de pensiones o sanidad. A su juicio, "la mentira es un mecanismo para subvertir la democracia", por eso, ha añadido que su campaña es sencilla porque se trata de contar "las verdades de la gente que tiene dificultades para llegar a fin de mes".

En este acto político, al que se ha acercado también el alcalde de la localidad, el 'popular' Daniel Osés, Iglesias ha sacado de nuevo la Constitución (como viene siendo habitual en cada mitin) para decir que ha sido "pisoteada y convertida en arma arrojadiza" por los políticos que no la leen, y para enumerar varios artículos que hacen referencia a la protección de las personas.

LA ESPAÑA "VACIADA"

En concreto, se ha referido al artículo 31, el que hace referencia al sistema tributario, y ha apuntado que no se cumple porque bancos y grandes patrimonios "se van de rositas". Así, ha añadido que ellos defienden el "patriotismo de bolsillo" y no el de bandera, por lo que ha anunciado que impulsarán una reforma fiscal para que "los que ganan mucho, los que tienen cuentas en Suiza, hagan un esfuerzo también". "Ser patriota cuando estas forrado es pagar impuestos en España", ha recordado.

Tras pasar por el artículo 35 (derecho al trabajo) y el 50 (que habla de pensiones), ha avanzado que Unidas Podemos promoverá una ley para que éstas se actualicen al IPC. Además ha insistido en que lograrán que llegue Internet a todos los pueblos de la "España vaciada", que haya asistencia sanitaria en los domicilios y posibilitarán una red de carreteras secundarias "dignas" y un sistema de ferrocarril racional que una los municipios.

Durante el acto han intervenido también la candidata de Unidas Podemos al Parlamento de La Rioja, Raquel Romero, el alcalde de Camprovín, Arturo Villar, y la miembro de SOS Cameros, Inmaculada Sáenz, además de la candidata de Unidas Podemos al Congreso por La Rioja, Edith Pérez, y el candidato de Unidas Podemos al Senado, Diego Mendiola.