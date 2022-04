Iñarritu (EH Bildu) pide ceses por el caso Pegasus y cree que el PSOE no es aún "consciente del escándalo"

BILBAO, 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

El diputado de EH Bildu Jon Iñarritu ha reclamado ceses por el caso de presuntas escuchas a políticas independentistas vascos y catalanes, y ha considerado que el PSOE no es aún consciente de que se está ante "el mayor escándalo de espionaje dado en el Estado en las últimas décadas".

En una entrevista a Radio Popular, recogida por Europa Press, Iñarritu se ha referido al supuesto caso de espionaje llevado a cabo sobre políticos independentistas con el programa informático Pegasus del que él sería una de las víctimas.

Tras reconocer que le ha producido "indignación" saber que su teléfono había sido intervenido, ha advertido de que el enfado es mayor "si sospechamos que detrás está un Estado".

A su juicio, el PSOE "todavía no es consciente" de que se está ante "el mayor escándalo de espionaje dado en el Estado en las últimas décadas", y ha lamentado que, "como válvula de escape, se presenten líneas de investigación y trabajo, y no den resultados rápidos y efectivos".

"Aún no se ha explicado quién está detrás y se deja todo de cara al futuro, a posibles comisiones e investigaciones. Cuanto más tarden en aclarar el asunto, peor será", ha argumentado.

Respecto a la posibilidad de que las escuchas contaran con autorización judicial, Jon Iñarritu ha advertido que, "ante un caso tan masivo, no habría excusa o argumento de principio de legalidad que valga", ya que se está ante escuchas a "partidos políticos, abogados, personas aforadas, eurodiputados, etc".

De este modo, ha afirmado que, si fuera cierto que "hay apariencia de legalidad, habría que poner el foco sobre el magistrado" que hubiera autorizado las escuchas.

"La situación es muy grave. Por eso pedimos al PSOE que sea consciente de lo que supone esta situación y que tome las decisiones que son merecedoras. Debiera haber ceses inmediatos de los responsables de esta situación, esclarecer lo ocurrido con rapidez, no derivándolo a comisiones futuras y hablar de medidas a tomar para que instrumentos pensados para graves delitos puedan ser usados contra oponentes políticos", ha argumentado.

Respecto a la posibilidad de que la situación derive en un adelanto electoral, el representante de EH Bildu ha confiado en que no sea así, ya que "las alternativas son peores", lo que "no es óbice para dejar pasar el asunto". "El PSOE no puede lanzar fuegos artificiales y desviar el foco mediático", ha avisado.