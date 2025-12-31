Los interrogatorios a Sánchez y Cerdán, entre los hitos de la 'comisión Koldo' del Senado en 2025

1039138.1.260.149.20251231093050 Archivo - El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparece en la Comisión de Investigación sobre el 'caso Koldo', en el Senado, a 30 de octubre de 2025, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID, 31 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las comparecencias del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el exdirigente socialista Santos Cerdán han marcado la comisión de investigación sobre todas las ramificaciones del 'caso Koldo' en 2025, un año en el que se han celebrado un total de 56 sesiones que han servido para "destapar" las "tramas de corrupción" del Ejecutivo, según el PP, mientras que el PSOE considera que los 'populares' han convertido el foro en "un circo" que responde a sus "intereses espurios y partidistas".

En la silla de comparecientes de la sala Clara Campoamor, el espacio escogido para llevar a cabo la actividad, también se han sentado ministros como Ángel Víctor Torres --que cuenta con el récord de citaciones, con un total de cuatro--, Óscar Puente u Óscar López, y exministras como Reyes Maroto o Teresa Ribera.

También hicieron lo propio la presidenta del Congreso, Francina Armengol --en su segunda comparecencia ante el organismo-- y la presidenta de Navarra, María Chivite, además de la expresidenta del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), Ana Pardo de Vera, cargos de distintos gobiernos autonómicos como Baleares, Canarias o Navarra y trabajadores de empresas salpicadas por la supuesta trama de corrupción, como Ineco o Tragsatec.

LA EXPECTACIÓN DE VER A SÁNCHEZ EN LA CÁMARA ALTA

La citación que más revuelo causó fue la de Pedro Sánchez, que se sometió al interrogatorio de los senadores el pasado 30 de octubre. Ha sido la primera y única vez que el jefe del Ejecutivo ha acudido a la Cámara Alta en 2025.

En un interrogatorio de más de cinco horas con gran expectación mediática --acudieron 270 periodistas acreditados--, el jefe del Ejecutivo sostuvo que las primarias en las que se alzó como secretario general del PSOE en 2017 fueron "limpias", reconoció haber cobrado en efectivo del partido y negó sobresueldos y financiación irregular en el PSOE.

El presidente tachó la comisión de "circo" y lamentó que el PP hubiera convertido la Cámara Alta en un "lodazal", según sus palabras. También se quejó del interrogatorio "inquisitorial" del senador del PP Alejo Miranda, portavoz 'popular' en la comisión.

Lo más comentado, sin embargo, no fueron las respuestas que dio el presidente, sino las gafas con las que portó durante la sesión, que generaron una gran conversación en redes sociales y círculos periodísticos.

CERDÁN, "MEJOR SOLO QUE MAL ACOMPAÑADO"

La otra sesión que despertó interés fue la del exdirigente del PSOE Santos Cerdán el pasado 17 de diciembre, casi un mes después de salir de prisión, donde permaneció cinco meses tras aparecer en un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que le situaba como epicentro de una presunta trama corrupta de cobro de mordidas a cambio de adjudicaciones de obra pública.

Fue la segunda vez que acudió a la Cámara Alta. La primera tuvo lugar el 30 de abril de 2024, y en aquella ocasión llegó acompañado de la plana mayor de los senadores socialistas, una imagen distinta a la del pasado diciembre, cuando entró en la Cámara Alta con la única compañía de su abogado. "Mejor solo que mal acompañado", respondió cuando se le hizo esta observación, en una intervención en la que también denunció una "persecución inquisitorial" y sugirió la fabricación de pruebas en su contra.

La hemeroteca de 2025 deja algunos momentos insólitos, como la comparecencia de Patricia Uriz, expareja del exasesor ministerial Koldo García, que acudió al foro con gafas de sol y un pañuelo cubriéndole la cabeza y parte del rostro.

Ante las quejas de la senadora María Mar Caballero, el presidente del organismo, Eloy Suárez Lamata, suspendió la sesión durante unos minutos para que la letrada de la comisión certificara que aquella mujer era, en efecto, Uriz. "Nos tenemos que creer que es ella", dijo Suárez después de informar de que Uriz había sido identificada a la entrada de la Cámara Alta.

'COMISIÓN KOLDO', ¿HASTA CUÁNDO?

Veinte meses después del inicio de los trabajos, que comenzaron en abril de 2024, los senadores habituales en la comisión discrepan acerca la utilidad del foro o el formato escogido, pero a preguntas de Europa Press, todos coinciden en señalar que el escenario más probable es que los trabajos se extiendan a lo largo de toda la legislatura.

Así, fuentes parlamentarias del PP trasladan que el año 2025 ha sido "un éxito total" en la comisión al haber logrado "destapa todo el procedimiento de enchufes irregulares de las sobrinas de (el exministro de Transportes, José Luis) Ábalos" y haber "desenmascarado a Pedro Sánchez", a quien ahora también conocen como "el presidente del no me consta", en alusión a su comparecencia en la Cámara Alta.

"Se ha demostrado que es la comisión más útil de la historia de las comisiones parlamentarias", deslizan las mismas fuentes, que remarcan logros como haber avanzado "el patrimonio inmobiliario del expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI)", Vicente Fernández.

Sobre el futuro del organismo, resaltan que el reglamento permite que las comisiones del Senado se puedan alargar toda la legislatura, y avisan de que la actividad del foro no terminará "hasta que el PP considere que se conoce la verdad de todas las tramas de corrupción" y "se asuman responsabilidades".

DEL "CIRCO" AL "ÉXITO"

No opina lo mismo el portavoz del PSOE en la comisión, Alfonso Gil, para quien el PP ha montado "un circo" que "no ha servido más que a unos intereses espurios y partidistas", y, en su conjunto, el resultado es "la nada".

"Se celebran procedimientos judiciales paralelos", señala, incidiendo en que los 'populares' han "perdido el horizonte y las formas" con el anuncio de comparecientes que "no estaban en los planes de trabajo".

El senador socialista sostiene que la comisión es, en el fondo, un "instrumento utilizado por el PP nacional", y cree que "quien está detrás de todas las instrucciones" que se dan sobre los siguientes pasos a dar es el líder del partido, Alberto Núñez Feijóo.

Desde ERC, el portavoz Joan Josep Queralt recrimina la "hipocresía" del PP, que se presenta "como un partido libre de todo pecado" cuando es "el partido más corrupto de Europa". Queralt afirma que la 'comisión Koldo' es "la comisión del PP", que, en su opinión, no tiene "consideración" y no deja participar al resto de grupos en la toma de decisiones.

"A pesar de algunos comportamientos carentes de una mínima ética, no hay una práctica sistémica corrupta de un partido político. No hemos encontrado nada", subraya.

Del otro lado, la senadora de UPN y portavoz en la comisión, María Mar Caballero, reconoce que la comisión es "partidista" y está "dirigida" por la "mayoría del PP, que es quien decide quién va", si bien cree que "los hechos son los hechos" y lo que se debate es un "fiel reflejo" de la situación del PSOE y el Ejecutivo. "Yo creo que va a durar toda la legislatura. Es un formato que sirve y que va bien. Yo, desde luego, apoyaré que siga", adelanta.