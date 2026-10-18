Irene Montero y Gabriel Rufián estrenan su 'tándem' al 29N con un acto de precampaña el 24 de octubre en Barcelona

Cartel promocional del acto del próximo día 24 en Barcelona entre el cabeza de lista de ERC al 29N, Gabriel Rufián, y la candidata de Podemos a las elecciones generales, Irene Montero. - PODEMOS

MADRID 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

La candidata de Podemos a las elecciones del 29N, Irene Montero, y el cabeza de lista de ERC a estos comicios, Gabriel Rufián, protagonizarán un acto de precampaña conjunto el próximo sábado 24 de octubre en Barcelona.

El evento es fruto del acuerdo de colaboración de sus respectivos partidos para las elecciones generales por el que los 'morados' no se presentarán en Cataluña y apoyarán a ERC, que incluye como independiente en sus listas a miembros de Podemos, mientras que Rufián hará actos de campaña junto a la exministra de Igualdad.

Según ha difundido Podemos mediante sus redes sociales, el acto tendrá lugar a las 12 horas en la Plaza Mayor de Nou Barris de la ciudad condal, bajo el lema 'Casa, vida, futuro".

"Este sábado 24 de octubre nos juntamos con Rufián en Nou Barris para defender que la política vuelva a lo básico: Paz, casa, trabajo. Que acabemos con el negocio de la vivienda y bajemos el precio de la vida. ¡Os esperamos a todas y todos!", ha escrito Montero en 'X'.

Precisamente este sábado la exministra reconoció que el naufragio de las conversaciones con Frente Amplio no son suficientes para muchas personas e hizo suyas las disculpas expresadas el viernes por Gabriel Rufián por el "espectáculo" ofrecido durante las negociaciones.

Dicho esto, tanto ella como la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, defendieron que la alianza con ERC es valiosa y subrayaron que las diferencias con Frente Amplio era por cuestiones políticas, no por puestos, y afearon a este espacio su cercanía con el PSOE plasmada en las candidaturas conjuntas que presentarán al Senado.

RUFIÁN DEFIENDE SU ACTO CON MONTERO

Por su parte, Rufián ha pedido disculpas por el "ridículo" de la izquierda ante las elecciones del 29 de noviembre y ha reclamado a su electorado que acuda a votar "aunque sea desilusionado o cabreado".

A su vez, defendió en declaraciones a la prensa el acuerdo con Podemos y aseguró que "no quería hacer una OPA a nadie, esto no iba en contra de nadie". En este sentido, ha incidido en que le "hubiera encantado que hubiera un Frente Amplio real y que Podemos y Frente Amplio se entendieran", pero dejando claro que su plan "no era que había que ser los mismos con otro nombre" o que él "tenía que sustituir a Yolanda Díaz".