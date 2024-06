Pide al PSOE que no le robe votos para seguir sin ganar y quiere un diálogo entre iguales en Sumar

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)

Izquierda Unida ha defendido que Yolanda Díaz siga como vicepresidenta en el Gobierno y la ha calificado como "la mejor ministra de Trabajo" en la historia de España, a la vez que ha pedido que las fuerzas de izquierda se unan en un 'Bloque democrático' contra la extrema derecha, poniendo de ejemplo el 'Frente Popular' de Francia.

Así lo ha expresado el coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, en una entrevista concedida este martes a RNE y recogida por Europa Press, en la que defendido que Díaz es "difícilmente sustituible" y que sin Sumar no se habrían producido algunos de las mayores avances del Gobierno de coalición.

"Tenemos un patrimonio en ella, la mejor ministra de Trabajo del Gobierno de España en su historia. No ha habido mejor ministra ni ministro en política laboral en los gobiernos de España. Y perder ese patrimonio sería una irresponsabilidad", ha sostenido el político andaluz, congratulándose de la "magnífica noticia" que supone que Díaz haya decidido seguir en el Gobierno "ensanchando derechos".

Maíllo ha rechazado que se simplifiquen "las complejidades de la política" tras los malos resultados del espacio a la izquierda del PSOE en los comicios al Parlamento Europeo, y ha llamado a tener "una reflexión colectiva entre iguales" de todas las organizaciones que forman Sumar, "con mucha fraternidad" y con un "análisis honesto y profundo".

UNIÓN DE IZQUIERDAS EN UN BLOQUE DEMOCRÁTICO

El dirigente de IU ha resaltado la importancia de que la izquierda diagnostique "bien la situación" tras la derrota de las europeas y el auge de la ultraderecha porque "la gente que está muy preocupada" necesita que se saquen "conclusiones contundentes" y que estén "a la altura de las circunstancias".

Así, ha opinado que las fuerzas de izquierdas han de "estar a la altura" y deben unir sus fuerzas en un "bloque democrático". Para ello ha puesto como ejemplo el 'Frente popular' de los partidos de izquierda en Francia --que tienen el objetivo de evitar la victoria de la Marine Le Pen en las próximas elecciones legislativas--, al que ha considerado como "un movimiento" que le parece de "estar a la altura" de las circunstancias.

"Hay algo que constatamos, y es que la unidad puede que no consiga siempre los objetivos que uno pretende, pero la desunión garantiza el fracaso seguro. La prueba la tenemos en las elecciones europeas", ha proseguido, constatando que un año después de las elecciones generales del 23 de julio ni Podemos ni Sumar han conseguido sus objetivos políticos en estos comicios europeos.

Con todo, Maíllo ha recordado que si bien España "está para pocas bromas" con el auge de la ultra derecha, tiene la "diferencia virtuosa" con otros países de estar en el Gobierno y de poder llevar a cabo políticas que ensanchen "un modelo diferente y alternativo a la extrema derecha".

DÍAZ HA ESCUCHADO LAS CRÍTICAS

Preguntado sobre si Díaz comunicó al resto de formaciones que dimitiría de sus cargos orgánicos, Maíllo ha compartido que ambos hablaron tres veces tras conocerse los resultados de las europeas y que tiene la impresión de que la ministra tomó la decisión tras escuchar "las reflexiones" de todas las fuerzas que conforman Sumar.

"Ella es una mujer muy política, muy clara, que también agradece la claridad y así la gente que hablamos claro pues nos entendemos entre nosotros", ha destacado el coordinador federal de IU, saludando que Díaz haya escuchado a Izquierda Unida y otros partidos porque "hablar es una cuestión que te permite sobrevivir en política".

Por ese motivo, ha criticado a los "aduladores" de quienes están en un puesto de responsabilidad , ya que suponen "la gran fragilidad" de los políticos. "Los aduladores te dicen lo que ellos piensan que tú quieres escuchar, y cuando te das de bruces con la realidad, pues de pronto ves que la realidad es otra cosa", ha zanjado.

PIDE REFLEXIÓN CONJUNTA CON EL PSOE

En otro orden de cosas, Maíllo ha apuntado que las reflexiones por el auge de la extrema derecha en Europa y España se tienen que compartir incluso con el PSOE, ya que no ve positivo que los socialistas "vacíen de votantes a Sumar" para después no ganar las elecciones.

"Aquí no está nadie para tirar campanas al vuelo y para decir que alguien está ensanchando, cuando tú (PSOE) no has ganado ni la elección (...) Construyes un escenario de desastre y de pronto no lo es y parece que has ganado, pues aquí hay un problema", ha proseguido el político de Izquierda Unida.

Maíllo ha augurado que si PSOE y Sumar se quitan los unos a los otros los votos, el bloque "reaccionario sigue haciéndose mayor", por lo que es más óptimo ir a por "las bolsas de abstención. De este modo, ha apelado a los socialistas para hacer "una política de mayoría de edad" que seduzca a los desencantando con la política.