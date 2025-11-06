IU pide acelerar una candidatura de unidad de la izquierda y avisa a Podemos que no excluirá a Sumar

Archivo - El coordinador general de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, en una foto de archivo. - MADERO CUBERO/EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, ha llamado a acelerar el proceso para conformar una candidatura unitaria de toda la izquierda alternativa con vistas a los próximos comicios generales y ha respondido a Podemos que no va a entrar en la dicotomía de tener que elegirle entre los 'morados' y Sumar para el siguiente ciclo electoral.

"Nosotros vamos a acelerar los procesos de configuración de esa candidatura unitaria. Ya no porque pensemos que vaya a haber adelanto electoral, que creo que no lo va a haber, sino porque los tiempos, independientemente de que sean las elecciones en 2027, empiezan a ser perentorios", ha subrayado en declaraciones a los medios de comunicación en dependencias del Congreso tras presentar una propuesta de reforma fiscal.

Previamente ha manifestado que la legislatura se va a agotar y no habrá elecciones anticipadas pese al anuncio de bloqueo de Junts a las leyes que presente el Ejecutivo, dado que descarta que la formación que lidera Carles Puigdemont apoye una moción de censura de PP y Vox.

A su juicio, la izquierda alternativa tiene que iniciar el proceso para confluir bajo una misma candidatura y es bastante optimista de que se logre y ejecute un acuerdo, dado que aprecia esa "voluntad unitaria" en la mayoría de fuerzas del espacio que son conscientes del "momento histórico" que requiere el país.

Maíllo ha relatado que la izquierda alternativa debe agruparse en un frente amplio que permita revalidar el Gobierno de coalición y evite que la ultraderecha llegue con el PP a la Moncloa. Por tanto, ve necesario acelerar el proceso de preparación de una lista conjunta para las próximas generales, que permita garantizar la reedición del Gobierno de coalición y reconectar con amplios sectores de la sociedad, que piden a los partidos "altura de miras" y responsabilidad estratégica.

PRIMARIAS Y PROGRAMA COMÚN

En diversos documentos políticos, Maíllo ha subrayado que el método de conformación de un frente amplio debe basarse en la celebración de primarias para la confección de las listas de la candidatura y en la elaboración de un programa político común.

Respecto al mensaje que lanzó Podemos a IU relativo a que en las próximas elecciones en Andalucía y Castilla y León debe elegir entre los 'morados' o Sumar como aliados electorales, Maíllo ha replicado que la posición de IU es clara y va a consistir en formentar coaliciones unitarias en todos los territorios.

Tras congratularse de que en Extremadura hay un acuerdo "unitario" con Podemos, en torno a la candidatura Unidas por Extremadura para los comicios del 21 de diciembre, ha defendido que como organización federal los acuerdos electorales se toman en cada territorio.

FRENTE AMPLIO

Por tanto, ha enfatizado que van a seguir apostando por un "frente amplio" y ha garantizado que IU va a estar en candidaturas unitarias en todas las comunidades.

"No tenemos ningún tipo de contradicción sobre la postura política que todo el mundo sabe y de la que nadie tiene duda. Sobre esa nos basamos y cualquier otra conjetura IU no va a entrar, obviamente, en decisiones que no sean en esa apuesta de voluntad unitaria que existe".