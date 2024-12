IU reafirma su compromiso con el derecho de autodeterminación de los saharauis ante la ocupación "ilegal" de Marruecos

MADRID 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

IU ha trasladado a la Asociación Internacional de Juristas por el Sáhara Occidental (IAJUWS) su compromiso por el derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui y la soberanía sobre los recursos naturales en su territorio, frente a las "permanentes actuaciones ilegales" de Marruecos.

Así lo ha reafirmado los diputados de la formación adscritos en el grupo Sumar, Toni Valero y Engracia Rivera, tras un encuentro en el Congreso con representantes de este colectivo. Un encuentro en el que participaron también la secretaria de Organización de Sumar, Lara Hernández, y el secretario general del PCA, Ernesto Alba.

Durante la reunión se valoraron las últimas sentencias dictadas por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), entre ellas la del pasado octubre que anuló los acuerdos comerciales de 2019 entre la Unión Europea (UE) y Marruecos relacionados con la pesca y los productos agrícolas.

IU y esta asociación han subrayado conjuntamente que la población saharaui "tiene la soberanía permanente sobre sus recursos naturales", más allá de las "específicas y cada vez más reiteradas resoluciones judiciales" que lo corroboran.

Así, exponen que las últimas decisiones judiciales abren "un nuevo marco de actuación" que "consolida el consentimiento del pueblo saharaui, legítimamente expresado por su representante, el Frente Polisario, como elemento esencial en las relaciones comerciales que mantenga la UE sobre los recursos naturales de un territorio no autónomo como el Sáhara Occidental". Destacan que "lo contrario sería consolidar la ocupación ilegal".

Toni Valero ha afirmado que es obligado que el conjunto de países de la UE, entre ellos España, actúen para "no reconocer ningún tipo de soberanía que no sea la legítima del pueblo saharaui, además de no cooperar con Marruecos en las políticas que contribuyan a esa ocupación".