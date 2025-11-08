IU ve un cambio de ánimo en la izquierda y urge a avanzar en un frente amplio: "No hay tiempo que perder"

Archivo - El coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, durante una entrevista para Europa Press, a 7 de agosto de 2025, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

El coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, detecta un cambio de estado de ánimo en el electorado progresista de cara al próximo ciclo electoral y, por ello, llama al resto de fuerzas de la izquierda alternativa a acelerar el proceso de creación de una candidatura unitaria para las elecciones generales: "No hay tiempo que perder".

Por otro lado, resta relevancia al "enésimo desmarque" de Junts con su anuncio de bloqueo a la acción legislativa del Ejecutivo, que no compromete la continuidad del Gobierno aunque pueda paralizar la aprobación de leyes y los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2026.

Es más, considera que los postconvergentes solo evidencian una "aparente ruptura", dado que son conscientes de que si "abrazan" a PP y Vox en una moción de censura sus amenazas se quedarán en meros "fuegos de artificio".

Así lo expone el líder de IU a través del borrador de informe político, al que ha tenido acceso Europa Press, que llevará a debate en la Coordinadora Federal de la formación que tendrá lugar este domingo.

Maíllo postula como ha hecho otras ocasiones que el Gobierno debe presentar en el Congreso los PGE con propuestas ambiciosas que hagan que "no se puedan rechazar" y que "debilite a quienes se opongan a ellos". Pero en caso de que se tumben, defienden que "no tiene que llevar a la disolución de las Cortes Generales".

MOVILIZAR A LA IZQUIERDA Y ELEGIR A CANDIDATOS POR PRIMARIAS

En el documento Maíllo alude a la necesidad de movilizar a la izquierda alternativa de cara al nuevo ciclo electoral y vuelve a defender un frente amplio para las próximas elecciones generales, llamando al conjunto de fuerzas políticas y sociales a acelerar su conformación.

Como ya ha hecho en otros informes anteriores Maíllo reivindica que esa candidatura unitaria tiene que armarse mediante un programa común "de obligado cumplimiento", debe atraer a personas que no militen en las formaciones y sus referentes electorales deben ser elegidos en primarias.

"Es tiempo de acelerar este proceso y hay mejores condiciones para ello. No hay tiempo que perder", razona Maíllo quien proclama que los partidos tienen que ser "parte de la solución" para que la izquierda disponga de gobiernos.

De hecho, percibe un "cambio de estado de ánimo en la izquierda española" espoleado por las movilizaciones "masivas" contra el "genocidio" perpetrado por Israel en Gaza, la reacción ante los "ataques sistémicos" de la ultraderecha contra la inmigración y el feminismo o del descontento por la gestión del PP en las comunidades autónomas.

"COHERENCIA" DE IU EN ALIANZAS Y AFEA A PODEMOS SUS "JUEGOS FRÍVOLOS"

Por ejemplo, destaca que la movilización social en apoyo al pueblo palestino y la "firmeza" en la presión de IU consiguió la aprobación del decreto de embargo de armas al país hebreo, frente a los "juegos frívolos de mala política" y operaciones de "corto alcance" de otras formaciones, en un reproche implícito a Podemos.

Luego, alude a que las citas electorales que tendrán lugar en Extremadura, Castilla y León y Andalucía, son de "enorme importancia para el carril por el que avance el próximo ciclo electoral".

De esta forma, destaca que su formación aporta "coherencia" y "certezas" en la política de "amplias" alianzas, dado que promueve "candidaturas unitarias". Por ejemplo, en Castilla y León y Andalucía resalta que estas coaliciones están abiertas a más incorporaciones, en lo que parece otro mensaje a Podemos.

Precisamente la formación morada retó a IU a tener que elegir entre Podemos o Sumar de cara al siguiente ciclo electoral, rechazando confluir con el proyecto creado por Yolanda Díaz al tildarlo de "fracaso total" y una operación para destruirles. La formación, por boca de Maíllo, rechazó excluir a Sumar y advirtió a Podemos que no iba a entrar en esta disyuntiva.

A FEIJÓO LE PUEDE SALIR MAL EL "EXPERIMENTO ELECTORAL" EN CCAA

En el caso extremeño, Maíllo ensalza que IU ha conseguido un acuerdo "sustancialmente mejor" con Podemos para revalidar la coalición Unidas por Extremadura, en el que también participa Alianza Verde, de cara al adelante electoral del 21 de diciembre en esta comunidad.

De esta forma, explicita que se ha pasado del 33 al 45% en el porcentaje representativos de la coalición que les corresponde, así como un reparto "equilibrado en diputados y trabajadores". "Revalidar Unidas por Extremadura era esencial", subraya Maíllo para indicar que esta coalición ya ha sido ratificada por su federación.

También sostiene que la presidenta de la Junta, María Guardiola, no está en su mejor momento se ha equivocado al precipitar este adelanto electoral, dado que su "excusa" de no poder aprobar Presupuestos no se sostiene y solo evidencia que se pliega a la estrategia del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, para medir fuerzas contra el Gobierno, usando a las comunidades para su "experimento electoral".

Respecto a Andalucía, expone que la crisis por los cribados del cáncer de mama ha generado una "indignación" transversal que "no cesa" y una "sacudida de gran trascendencia política", pues está convencido de que este "escándalo" va a "retrasar al máximo" la convocatoria de estos comicios en 2026, aún sin fecha.

En esta autonomía defiende que 'Por Andalucía', donde forma parte IU, es el espacio de la izquierda unitaria y que puede canalizar, con otras fuerzas, ese malestar si ofrece una solución a la sanidad púbolica andaluza. "Una crítica al funcionamiento de la sanidad andaluza en clave nihilista sin más pretensión solo favorecerá a Vox", alerta.

Sobre los comicios en Castilla y León, ensalza la hoja de ruta para la candidatura conjunta entre IU, Sumar y Verdes Equo, a la que se "puede incorporar quien considere", como espacio amplio de la izquierda alternativa. También aprecia "mimbres" para disputar la hegemonía de las derechas, enfatiza que esta comunidad necesita una izquierda con representación política y también aprecia desgaste en el Ejecutivo autonómico del PP.

VE POCO PROBABLE QUE HAYA COMICIOS EN LA COMUNIDAD VALENCIANA

En cuanto a la situación en la Comunidad Valenciana, ahonda que la gestión "criminal, negligente e insensible" del Gobierno del PP durante la dana también ha generado "indignación" y una "respuesta social" sin precedentes, que ha forzado la dimisión "en diferido" del presidente en funciones Carlos Mazón al que el PP ha abandonado por "cálculo electoral" para mantener el Ejecutivo.

"La única salida verdaderamente democrática sería la convocatoria de elecciones, pero el PP sabe que existe un riesgo real de perder el poder y, por eso, hace todo lo posible por mantener su pacto con Vox", diagnostica Maíllo quien cree que habrá nueva investidura con un relevo a Mazón, que reafirmará los acuerdos entre PP y Vox.

Finalmente, el líder de IU apuesta también por volcarse en las iniciativas en vivienda y en materia económica, con propuestas de su formación para desplegar una reforma fiscal y llama a plantear el debate sobre el despliegue de una banca pública, a tenor de lo sucedido por la OPA del BBVA al Banco Sabadell.