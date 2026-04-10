Jalloul (PSOE) critica al PP por callar frente a la guerra de Irán y no ser "valientes": "Son hipócritas por naturaleza"

Archivo - La secretaria de Política Internacional y Cooperación al Desarrollo del PSOE, Hana Jalloul, durante el acto ‘Por la Decencia Democrática’, en el Auditorio Marcelino Camacho, a 28 de abril de 2024, en Madrid (España). - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

MADRID 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

La eurodiputada y secretaria de Política Internacional y Cooperación al Desarrollo del PSOE, Hana Jalloul, ha criticado al PP por, a su juicio, callar frente a la guerra de Irán y no ser "valientes". "Son hipócritas por naturaleza", ha señalado.

"Mientras nosotros estamos en el 'No a la guerra', ellos no han sido explícitos con esto en nada, no son valientes", ha afirmado este viernes en una entrevista en el canal 'Zona Roja' del podcast político del PSOE, recogida por Europa Press, donde ha resaltado que la valentía es una de las características "más claras" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

En este sentido, cree que los 'populares' extrapolan esa falta de valentía a "muchos" ámbitos. "Apoyaban mucho a María Corina Machado, pero cuando Trump no la avala para ser la alternativa en Venezuela, no dicen nada", ha reprochado, lamentando que los de Alberto Núñez Feijóo "siempre" se metan con "todo" lo que hace el Ejecutivo.

"Ellos en eso se callan, ellos son así, son hipócritas por naturaleza", ha proseguido, alegando que ante la ofensiva lanzada por Estados Unidos e Israel contra territorio iraní el pasado 28 de febrero actúan de la misma forma y "no dicen nada".

Jalloul ha reprochado al PP que, en su opinión, sí le importen los derechos humanos en Venezuela pero no le importe si se asesina a gente en Irán. "Es que ellos son así, hipócritas por naturaleza", ha reiterado, argumentando que "hay que ponerles frente al espejo" ante sus "tantas contradicciones".

"Por qué en un sitio sí, por qué en otro no, por qué debe haber estándares, por qué sí habláis de Ucrania pero no habláis de Gaza o de Líbano", ha cuestionado a los 'populares'. "Decimos no a la guerra, porque la vida es lo más importante", ha sentenciado.

NO ESTÁ SEGURA QUE LA PAZ SEA "FACTIBLE"

Al hilo, y preguntada por el alto al fuego de dos semanas negociado entre Estados Unidos e Irán, ha respondido que si hay algo "claro" es la "incertidumbre" que el presidente estadounidense Donald Trump "está ejerciendo en el mundo". "Cómo cambia tanto de opinión creo que a estas alturas no es muy creíble", ha expresado.

Con todo, ha asegurado que la paz "comienza, se negocia y se puede establecer" cuando "se embarca dentro del derecho internacional", algo que, en sus palabras, "es lo primero que se cargó" Trump. "Ahora quieren aplicar cosas que no se han respetado, por eso la coherencia en política es muy importante", ha defendido.

"El Derecho internacional es algo que tú no puedes utilizar cuando tú quieres y lo dejas de utilizar cuando no lo quieres. La paz es deseable, hemos llamado a la paz y a la desescalada, pero que sea factible no estoy segura, y si llega, esperemos que llegue, ya habrá sido a costa de la muerte de cientos de miles de civiles", ha lamentado.