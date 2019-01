El juez admite la personación de Facua como acusación particular en el fraude de iDental

Publicado 23/01/2019 14:06:45 CET

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, José de la Mata, ha admitido que la asociación de consumidores Facua se persone como acusación particular en representación de 49 afectados por el fraude de las clínicas dentales low cost que está investigando, según la resolución a la que ha tenido acceso Europa Press.

La organización solicitó personarse el pasado 30 de julio como acusación particular, pero el instructor se lo denegó porque Facua no había presentado ninguna relación de personas a las que fuese a representar y si lo que buscaba era una personación en aras de intereses generales, tenía que hacerlo en calidad de acusación popular y presentar una fianza de 3.000 euros, cosa que no hizo.

Sin embargo, Facua presentó en el mes de octubre dos escritos en los que ofrecía al juez una relación de 49 afectados por el presunto fraude de esta red de clínicas dentales solicitando de nuevo que se admitiese su participación en el procedimiento en calidad de acusación particular.

Ahora, el juez admite que esta entidad entre en el procedimiento teniendo además en cuenta la fecha en que cursó la primera solicitud, ya que la de Facua fue una de las primeras seis acusaciones que solicitaron acudir en calidad de perjudicados.

El caso iDental se ha convertido en una macrocausa, pues se estima que superará las mil piezas separadas entre las correspondientes a afectados y grupos de afectados -que se calculan en decenas de miles de personas en toda España-- y líneas de investigación independientes, como la relativa al entramado de financiación tras las clínicas o la posible responsabilidad de la empresa que custodiaba sus servidores informáticos y que ha borrado sin permiso del juez todos los historiales médicos.