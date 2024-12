El juez interroga esta semana a Begoña Gómez, a su asesora en Moncloa y al exconsejero madrileño Juan José Güemes

Citó a la esposa del presidente del Gobierno tras ampliar la investigación por presunta apropiación indebida del software de la UCM

MADRID, 15 Dic.

El juez Juan Carlos Peinado tiene previsto interrogar esta semana a Begoña Gómez, a la asesora de Moncloa Cristina Álvarez y al directivo del IE y exconsejero madrileño Juan José Güemes en el marco de la investigación que dirige contra la esposa del presidente del Gobierno por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo.

La agenda del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid se repartirá en dos días: el miércoles, cuando deben comparecer Gómez y Güemes en calidad de investigados; y el viernes, día en el que Álvarez está citada como testigo. Fuentes jurídicas consultadas por Europa Press señalan que lo previsible es que la 'primera dama' acceda a la sede judicial en coche oficial y a través del garaje, en el marco de un fuerte dispositivo policial, como en ocasiones anteriores.

Aunque los tres acudirán en el marco de la misma causa, el juez les ha llamado por vertientes diferentes; a la esposa de Pedro Sánchez y la asesora de Moncloa, por la querella que presentó Hazte Oír por presunta apropiación indebida del software de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) e intrusismo; y al directivo del IE, por la contratación de Gómez para dirigir el África Center.

La de este miércoles será la tercera vez que Begoña Gómez acuda a los juzgados de Plaza de Castilla. En los dos casos anteriores, tanto el 5 como el 19 de julio, el juez la citó por la denuncia en la que Manos Limpias asegura que Gómez, "prevaliéndose de su estatus personal" como esposa del presidente del Gobierno, habría "recomendado o avalado" a "empresarios que se presentaban a licitaciones públicas".

En aquellas dos ocasiones, Gómez se acogió a su derecho a no declarar. El 5 de julio, alegó que no se le había notificado adecuadamente la querella y que no podía participar en el interrogatorio al desconocer las razones por las que se le investigaban. El día 19, su abogado le recomendó no declarar al haber apreciado falta de garantías en el procedimiento que entonces se dirigía en su contra solo por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios.

En octubre, el juez amplió la investigación contra Gómez para indagar en la querella que presentó Hazte Oír por presunta apropiación indebida del 'software' de la UCM y por supuesto intrusismo en la elaboración de pliegos de prescripciones técnicas para la contratación del servicio de asistencia y asesoría técnica para crear dicho 'software'.

Aunque en un principio el instructor citó a Gómez a comparecer el 18 de noviembre, tuvo que aplazar el interrogatorio hasta este miércoles porque la esposa de Pedro Sánchez tenía fijado un viaje oficial a Brasil para asistir a la cumbre del G-20.

LOS CORREOS DE LA ASESORA DE MONCLOA

En el marco de las pesquisas para esclarecer si hubo o no apropiación indebida del 'software' e intrusismo, el juez interrogará el viernes en calidad de testigo a Cristina Álvarez, una asesora de Moncloa que --según consta en correos que obran en la causa-- participó en gestiones con la Complutense mientras la esposa de Pedro Sánchez codirigía un máster en dicho centro de estudios.

En uno de los 'emails', a los que ha tenido acceso Europa Press, consta que María Jesús Morillo y Mercedes Vaquero --miembros de la Oficina de Transparencia de Resultados de Investigación (OTRI) de la UCM-- se dirigieron a Álvarez para proporcionarle información sobre cómo registrar el dominio de la página web del máster.

"Estimada Cristina, tal como hemos acordado hace un momento, te adjuntamos un modelo de 'contrato de cesión de derechos' a la UCM, para que la titularidad de esta obra sea 100% UCM al tratarse de una obra en colaboración con personal UCM que sí tienen dicha vinculación", apuntaban Morillo y Vaquero a Álvarez el 6 de octubre de 2022.

Dicho correo fue enviado también a la propia Begoña Gómez y a Blanca de Juan de Castro, coordinadora del Máster en Transformación Social Competitiva. En el 'email', además, consta un mensaje previo --de 7 de septiembre-- en el que se adjunta un formulario interno que debían cumplimentar para registrar la página web en el Registro Territorial de la Propiedad Intelectual.

Aunque Álvarez aparece en copia con un 'email' de una cuenta personal, en una cadena de correos electrónicos que figura en el sumario de la causa --al que también tuvo acceso Europa Press-- consta con una cuenta de correo oficial de Presidencia del Gobierno donde firma como directora de programas de la Secretaría General de Presidencia.

En otro correo recogido en el sumario, se refleja que Álvarez también trasladó a Reale el interés de Begoña Gómez en que la empresa aseguradora siguiera patrocinando la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva que dirigía.

Al comparecer como testigo, Álvarez tiene obligación de contestar con la verdad al juez, al fiscal, a la defensa de Gómez y a las acusaciones populares que ejercen Vox, Manos Limpias, Iustitia Europa y Hazte Oír.

LA ORDEN DEL DIRECTIVO DEL IE

Al margen, está previsto que este miércoles acuda nuevamente al juzgado el directivo del IE y exconsejero madrileño del PP Juan José Güemes, quien el pasado 18 de noviembre aseguró en su declaración como testigo que había dado la orden de contratar a Begoña Gómez para dirigir el África Center, según fuentes presentes en su declaración.

Durante aquel interrogatorio, al que acudió sin abogado porque no estaba imputado, Güemes relató que conoció a Gómez en 2017, antes de que su esposo fuese elegido presidente del Gobierno, y negó que se le contratara por estar casada con Pedro Sánchez.

Las fuentes consultadas indicaron entonces a Europa Press que el juez suspendió la comparecencia al considerar que la versión de Güemes entraba en contradicción con lo que declaró en sede judicial la directora de recursos humanos del IE, Sonsoles Blanca Gil de Antuñano, semanas antes.

Finalmente, el instructor acordó investigar a Güemes y le ordenó volver al juzgado acompañado de abogado este 18 de diciembre para retomar el interrogatorio con todas las garantías. Ahora, al comparecer como investigado, el directivo del IE podrá acogerse a su derecho a no declarar o elegir a qué partes del procedimiento contestará.