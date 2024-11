Junqueras se ve "responsable" de los últimos resultados de ERC y no descarta apoyar los presupuestos

BARCELONA 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El expresidente de ERC y candidato de 'Militància Decidim' a la reelección, Oriol Junqueras, ha afirmado que se considera "responsable" de los últimos resultados electorales del partido y no ha descartado apoyar los Presupuestos de la Generalitat para 2025.

"Me siento responsable de todo. Y también me siento responsable de intentar hacer las cosas bien y de intentar mejorar todos los días", ha afirmado en una entrevista de este viernes en TV3 recogida por Europa Press el día antes de celebrarse el congreso del partido este sábado y en el que se escogerá a la nueva ejecutiva.

Al preguntársele por si contempla apoyar las cuentas catalanas propuestas por el PSC, ha abierto la puerta a dar el voto favorable de ERC si los socialistas cumplen "todo aquello que han acordado" que, a su juicio, aún no se ha hecho patente.

"Yo tengo la percepción de que no. Yo no lo he notado. Llevan 100 días de Govern y no he notado demasiados cambios en nuestro país", ha sostenido el líder independentista, que no cree que los catalanes sean capaces de destacar dos o tres decisiones que haya tomado el Ejecutivo encabezado por el presidente Salvador Illa.

Sobre cuándo se quebró su relación con la secretaria general de ERC, Marta Rovira, ha rechazado que esta se haya roto, ha reivindicado que tiene mucha estima por Rovira y ha finalizado: "Yo, sobre todo, lo que diría es que todo el mundo que quiera recoser, cuanto antes mejor".