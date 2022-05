Junts dice que Defensa y el CNI son "la punta de iceberg" del espionaje y señala también a Marlaska

Nogueras insta a ERC a romper con el PSOE y a sumar fuerzas para la independencia, que no conseguirá "hablando"

MADRID, 7 May. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, considera que el Ministerio de Defensa y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) son sólo "la punta de iceberg' del caso del espionaje a independentistas y cree que es "muy curioso" que en todo este asunto "no haya aparecido" el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, instando a aclarar si desde unidades dependientes de su departamento también se hicieron escuchas.

Así se ha pronunciado Nogueras en una entrevista al programa 'Parlamento' de Radio Nacional, recogida por Europa Press, en la que ha insistido en que el Congreso tiene que investigar este "espionaje político intolerable en un país de la Unión Europea" y en que el Gobierno debe desclasificar toda la información que la responsable del CNI, Paz Esteban, llevó el jueves a la Comisión de Gastos Reservados.

Preguntada sobre si Sánchez era consciente de que se espiaba al presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, Nogueras no ha querido confirmar si el mandatario catalán está en la lista de espiados legalmente que ha reconocido el CNI y ha dicho desconocer si el jefe del Ejecutivo se lee todos los informes que le pasa el centro.

ES EL GOBIERNO QUIEN MARCA LOS OBJETIVOS DEL CNI

"Pero lo que sí es seguro --ha subrayado-- es que la Directiva de Inteligencia a través de la que opera el CNI está firmada por el presidente del Gobierno y que sus objetivos y misiones los marca el Gobierno".

Además, ha aprovechado para poner el foco en el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska. A su juicio, a raíz del caso del espionaje todas las miradas se han fijado en la ministra de Defensa, Margarita Robles, y la responsable del CNI, pero resulta "muy curioso" que "no se hable" del titular de Interior.

Según ha remarcado, este departamento "tiene capacidad para investigar y hacer otras cosas". "Hay unidades de Interior que pueden hacerlo y yo quiero saber si también lo han hecho", ha apostillado la portavoz parlamentaria del partido del expresidente catalán Carles Puigdemont.

Por otra parte, Nogueras ha retado a ERC a romper con el PSOE y a iniciar una estrategia con Junts para lograr la independencia. Desde su punto de vista, la formación que lidera Oriol Junqueras debería "certificar" que la mesa diálogo sobre Cataluña "no ha tenido ningún resultado" en tres años y que, por tanto, "se ha perdido el tiempo".

"Y no pasa nada, ya ha pasado, pero vamos a hacer una estrategia conjunta mucho más valiente, porque hablar sabemos todos pero la gente nos ha votado para hacer la independencia y eso no se hace hablando y mucho menos con quienes nunca en la vida van a permitir que Cataluña sea independiente", ha dicho.

EL PSOE "HA TOMADO EL PELO A MUCHA GENTE"

Así, ha hecho hincapié en que "toca ser rigurosos y serios" y "dejar a los socios del PSOE" para "empezar a trabajar con los socios" que suman para la independencia.

Respecto a si habría entonces que dar por liquidada la legislatura, Nogueras ha señalado que eso depende del Gobierno, al que parece que "le cuesta asumir" que no tiene mayoría absoluta. No obstante, ha recordado que en ocasiones en las que ERC no ha apoyado decretos del Ejecutivo, éste los ha logrado aprobar con respaldo de Ciudadanos --reforma laboral-- o incluso con la abstención Vox --fondos europeos--.

En cualquier caso, augura que si ERC rompe el Gobierno no lo tendrá fácil porque carece de "estabilidad". "Y eso es culpa del Gobierno, que ha tomado el pelo a mucha gente y ahora estamos así. Veremos qué pasa", ha concluido.