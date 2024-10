Junts rechaza "chantajes" de Sánchez y exige para Cataluña el "control" de sus ingresos: "Si no hay crédito, no se fía"

MADRID 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, ha avisado este miércoles al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que "ningún chantaje ni presión" va a servir para que su formación pase por alto los "incumplimientos" de los socialistas. "Si no ingresan no hay crédito, no se fía", ha sentenciado, incidiendo en que la "gran batalla" de la financiación es que "Cataluña debe tener el control y decidir sobre los ingresos que genera" y no sobre "la distribución" que, es, a su juicio, la "trampa" que el PSOE ha tendido a ERC.

Así se lo ha dicho al presidente durante el Pleno convocado en el Congreso para hablar de inmigración y de fiscalidad, un debate que ha aprovechado para recordar a Sánchez que no se puede meter a Junts en "ningún bloque de partidos españoles" y en que ellos sólo se deben a Cataluña.

"Lo que defendemos con nuestros siete votos es el control. Que Cataluña mande sobre los ingresos y los gastos de Cataluña. El debate real que ni ustedes, ni el PP, ni el PSC, ni los comuns, ni los de su mar quieren tener, es el debate sobre el poder. Cataluña debe decidir sobre los ingresos que genera. Punto. La gran batalla es esta, el control de los ingresos", ha aseverado Nogueras.

En este sentido, ha hecho hincapié en que la hacienda "debe ser una, la catalana" y que traspasarles el IRPF "a lo largo del tiempo, ni es concierto, ni es poder, ni es tener la llave de la caja". "De hecho, es una gran tomadura de pelo", ha sentenciado, lo que le ha servido para denunciar que se ha construido una mayoría política en Cataluña "a partir de un engaño" y lo que ella ha denominado la "trampa de la distribución".

Nogueras ha contrastado la posición de ERC con la de su partido. "Esos siete votos son la otra cara de la moneda. El tablero de juego con Junts es claro. Transparente. Si cumplen, cumplimos. Si no, no". ha abundado, antes de apuntar que nadie que siga "tratando a Cataluña como una colonia" sin "respetar su lengua, sus culturas, sus escuelas, ni la nación catalana" puede "esperar" el apoyo de su partido.