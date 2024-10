Junts, a Sánchez: Usted sabe que si Cataluña recibe "lo que merece", las demás comunidades no podrán seguir igual

El presidente dice que la "singularidad no está reñida con multilateralidad" y pide a Nogueras que apoye la senda de déficit

MADRID, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, ha exigido este miércoles al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que sea "honesto" y asuma públicamente que si Cataluña recibe la financiación "que se merece" el resto de comunidades no podrán seguir percibiendo lo mismo. "Eso lo sabe usted y lo sabemos nosotros", ha enfatizado.

Así se lo ha dicho durante la pregunta que le ha formulado en la sesión de control al Gobierno en el Congreso, después de que ambos debatieran sobre la financiación singular para Cataluña en el debate que ha precedido a las preguntas de la oposición.

Nogueras ha reiterado su argumento de que el Gobierno no cumple con Cataluña en esta materia y ha retado al presidente a decirle "un solo año en el que Cataluña haya recibido lo que le corresponde a los catalanes".

Como el presidente no le ha contestado expresamente a la pregunta, la portavoz de Junts se ha reafirmado en que la respuesta esta imposible porque eso no ha pasado nunca. "Nunca han cumplido la parte que les tocaba. Es algo muy sencillo: coger los impuestos que pagan los ciudadanos de Cataluña e invertirlos en Cataluña, y no lo han hecho", ha remachado.

NO NOS INTERESA EL RÉGIMEN COMÚN

A continuación, ha dejado claro que ellos no quieren seguir en el "régimen común" y en esa "normalidad" porque les "empobrece". "¿Tenemos que estar en el régimen común y seguir pagando o tenemos que estar fuera? Y tiene que ser honesto, porque no puedo decir que Cataluña recibirá lo que se merece y al mismo tiempo decir que la resta de comunidades autónomas seguirán cobrando, porque las dos cosas no pueden ser. Lo sabe usted y lo sabemos nosotros", ha incidido.

Sánchez ha querido rebatir esa afirmación recalcando que su Gobierno ha dado a las comunidades 300.000 millones de euros --"más que nunca"--, que Cataluña ha recibido un 50% de lo que recibió con el Gobierno de Mariano Rajoy, cerca de 50.000 millones; y que este año percibirá un 18% más que el anterior.

También ha aportado cifras de ejecución presupuestaria del Ministerio de Transportes (5.814 millones) y de fondos europeos (4.578 millones hasta el 31 de agosto) para negar las afirmaciones de Nogueras, a la que ha pedido que no subraye "tanto las diferencias" porque lo que conviene es ver "dónde se puede converger para hacer avanzar a Cataluña y España juntas".

NO VOTEN CON PP Y VOX

Antes, Sánchez había pedido a Junts que no sumara sus votos a los de PP y Vox en contra de la senda de déficit, la que los de Carles Puigdemont contribuyeron a tumbar el pasado mes de julio y que ahora el Gobierno quiere volver a negociar con ellos. Pero Nogueras ha reiterado que sus condiciones no han cambiado y ha asegurado que no votarán lo que el Ejecutivo les plantea.

El presidente ha reiterado que esos objetivos dan dos décimas más de margen fiscal a las comunidades en 2025 y 2026, unos 3.000 millones de capacidad de gasto extra. "Espero y deseo que no se sitúen con el PP y Vox en esta cuestión y podamos llegar a un acuerdo que beneficia a Cataluña y las demás comunidades de este país", ha agregado.

"EL CEPILLO DE MADRID NO FUNCIONA"

Pero, Nogueras le ha recordado que Junts no tiene un acuerdo de legislatura con el PSOE y que por eso "el gran cepillo de Madrid" no funciona con ellos. Así, ha vuelto a reclamar un tercio del margen de déficit para las autonomías como ya hicieron en 2014 en el Parlament PSC, ERC y Convergencia.

"En 2018 ustedes criticaban que sólo se repartiera a las comunidades un 18% de lo marcado por Europa y ahora que ustedes están en el Gobierno nos dicen que tenemos que aplaudir y votar a favor de un miserable 4%. Hace diez años el Estado se quedaba al 82% y hoy 96%", ha denunciado.

"Lo que nos presenta no tendrá los votos de Junts", ha aseverado Nogueras, volviendo a insistir en que lo que quieren es el control sobre los ingresos y gastos en Cataluña. "La Generalitat no es una gestoría del Gobierno español de turno y como usted no entiende esto, tiene los problemas que tiene". "Si no ingresan, no hay crédito nosotros a Madrid no le fiamos", ha reiterado como ya hiciera en su primera intervención.

Tras señalar que cuando se recurre a hablar de "con quien votan unos u otros" es que no existen "argumentos" para rebatir, Nogueras ha recordado a Sánchez que el PSC gobierna en Barcelona gracias a los votos del PP, que el PSOE acordó la reforma judicial con el PP y que este jueves seguramente votarán con el PP y Vox varias de las resoluciones del Debate de Política General que tiene lugar en Cataluña.

Por su parte, Sánchez ha insistido en que lejos de abrir nuevas vías de deuda para las comunidades, su Gobierno ha hecho transferencias directas a los territorios, ha ofrecido la fórmula de quita de deuda y está resuelto a materializar un nuevo sistema de financiación autonómica.

UNIDOS EN LA DIVERSIDAD

Así, ha vuelto a poner en valor el federalismo y su lema "unidos en la diversidad". "Eso implica que la singularidad que tienen todos y cada uno de los territorios no está reñida con la multilateralidad", ha remarcado.

En este contexto, ha dicho coincidir con el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, en que "el debate se tiene que sustanciar en el modelo" y ha resaltado que mientras ERC pide una financiación singular para "fortalecer los servicios públicos" de Cataluña, las comunidades del PP utilizan los fondos que le transfiere el Gobierno para hacer "rebajas fiscales".

A la cabeza de esa práctica ha situado a la Comunidad de Madrid, que, según ha dicho, de los 100.000 millones que ha recibido ha "desviado" más de 30.000 a "regalos fiscales a las clases altas" y tiene el gasto per cápita en educación y sanidad por debajo de la media española. "Hay que dar una respuesta a esta cuestión que está dañando a todas las comunidades y también a Cataluña", ha incidido.

"Nos piden más recursos y encima votan en contra de la senda de consolidación fiscal que da más margen financiero a las comunidades autónomas", ha insistido Sánchez, lamentando que tanto el PP como Junts prioricen darle "un palo al Gobierno" y que pierda una votación, "aunque eso sea a costa del bienestar y del progreso de nuestros ciudadanos".