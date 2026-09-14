Jupol pide más policías para el triaje de migrantes en Ceuta y avisa: "Decir que se soluciona rápido es engañar"

Archivo - El secretario general de Justicia Policial (JUPOL), Aarón Rivero - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

MADRID 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Jupol, Aarón Rivero, ha pedido más policías para realizar el triaje de migrantes en Ceuta, paso previo que la administración pueda decidir quiénes tienen derecho a asilo y quiénes en cambio tienen que regresar a Marruecos. Además, ha avisado de que el procedimiento de expulsión no puede hacerse de forma rápida porque hay que cumplir con la ley.

"Hablar como hemos escuchado a varios políticos, de un signo y otro, de que esto se va a solucionar rápido y de manera muy urgente, es engañar a la ciudadanía", ha indicado Rivero en declaraciones a Europa Press antes de participar en unas jornadas sobre la regularización de migrantes celebrada en el Congreso de los Diputados.

Rivero ha señalado que los policías de extranjería, que son los que están "muy bregados" en este tipo de procedimientos, saben que un expediente de expulsión es un proceso que se "dilata mucho en el tiempo" debido a que la ley contempla la posibilidad de interponer recursos.

"No solo depende de la Policía, depende de la jurisdicción, depende también de la Delegación del Gobierno... y cada trámite administrativo puede conllevar un recurso administrativo que retrasa más los plazos", ha indicado, reiterando que "hablar de un corto espacio de tiempo es como mínimo muy atrevido".

Rivero ha reconocido que el Gobierno ha reforzado la presencia policial en Ceuta, pasando de cinco o seis agentes realizando estos trámites a contar ahora con "en torno a cuarenta ya tramitando expedientes".

"Nosotros entendemos que harían falta muchos más, porque al final una entrevista de asilo más o menos te puede durar unas dos o tres horas por persona", ha expuesto, antes de poner en valor el trabajo de "mañana y tarde a pleno rendimiento" que realizan los policías de extranjería en Ceuta.

"Pero el número de policías es el que es y las instalaciones son las que tenemos y no tenemos más. O sea, si tuviéramos el doble de compañeros, pues haríamos el doble", ha concluido el secretario general de Jupol.

Desde Mieres (Asturias), el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha señalado este lunes que el triaje de migrantes en Ceuta para la resolución de expedientes de asilo o de expulsión ha tomado "velocidad de crucero" gracias al refuerzo de personal. También ha cifrado en 5.300 los retornos voluntarios desde agosto y en 300 las expulsiones con respaldo judicial tras la comisión de distintos delitos.