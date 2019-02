JxCat pide al Gobierno retomar el diálogo pero asegura que "no está sobre la mesa" retirar la enmienda a los PGE

Actualizado 11/02/2019 16:15:18 CET

424982.1.500.286.20190211123214

Eduard Pujol dice que Ejecutivo y Generalitat hablaban la semana pasada "de cosas que ya eran maduras" y que la negociación estaba avanzada

BARCELONA, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz adjunto de JxCat, Eduard Pujol, ha pedido este lunes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que rectifique y retome el diálogo con la Generalitat después de que la manifestación de PP, Cs y Vox del domingo en Madrid haya sido un "fracaso". Ha añadido sin embargo que "ahora mismo" no está previsto retirar la enmienda a la totalidad de los Presupuestos del Estado.

El dirigente de JxCat ha afirmado que la semana pasada hubo momentos en los que la negociación entre el Gobierno y la Generalitat estaba muy avanzada y comenzaron a hablar "cosas que ya eran maduras" para que el diálogo fuera realmente efectivo.

Así, ha lamentado que ambos ejecutivos tengan versiones diferentes sobre esas conversaciones, lo que cree que demuestra la necesidad de que haya la figura de un relator "que sea neutral e independiente".

El dirigente independentista ha pedido esta vuelta al diálogo después de que la manifestación no fue tan multitudinaria como se esperaba, ha interpretado, por lo que ha instado a Sánchez a hacer una "lectura correcta" y entender que el diálogo sobre Cataluña es la única solución.

"Si hace una lectura correcta de la manifestación de ayer tiene que pensar que todos los miedos previos ayer se fundieron. Aquella gran movilización que tenía que pedir el punto final de un Gobierno por traición no fue. Si el convencimiento del PSOE es hablar, debe retomar el camino", ha argumentado.

Considera que el Gobierno central suspendió el diálogo con la Generalitat por las presiones de PP, Cs y Vox, y cree que con la manifestación se ha comprobado que esta presión no es tan importante: "Invitamos al presidente del Gobierno español a volver a analizar la situación, a valorar cuál es su fuerza y cuál es la fuerza de la ultraderecha".

"Le quedan horas pero estaría bien que el presidente del Gobierno las aprovechara para rectificar lo que el viernes anunciaron: la ruptura de las conversaciones", ha insistido.

Preguntado por si la referencia a que a Sánchez le quedan horas quiere decir que hay posibilidades de que el PDeCAT retire la enmienda a la totalidad de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), Pujol ha afirmado que "ahora mismo no está sobre la mesa" y que no cambiarán su posición si no hay ningún movimiento del Gobierno.

Pujol ha explicado que este lunes por la mañana ha habido una reunión de coordinación estratégica entre JxCat y el PDeCAT, en la que han analizado el escenario surgido tras la manifestación del domingo y han constatado que "seguramente esto tiene que hacer o podría abrir la puerta" a que Sánchez rectifique la suspensión del diálogo con el Govern.