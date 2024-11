Koldo elogia al guardia civil investigado en la causa y ve "raro" que esté imputado: "Tiene que haber un error"

Archivo - El exasesor del exministro José Luis Ábalos, Koldo García, a su salida de la Audiencia Nacional, a 22 de febrero de 2024, en Madrid (España). El exasesor del exministro José Luis Ábalos, Koldo García, se ha acogido a su derecho a no declarar ant

Cree que Villalba no es "capaz de nada de lo que están diciendo" y critica la actuación de la UCO de la Guardia Civil

MADRID, 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

El que fuera asesor del exministro José Luis Ábalos, Koldo García, cree que Rubén Villalba, el comandante de la Guardia Civil investigado en la Audiencia Nacional por su presunta implicación en la trama, es "uno de los mejores oficiales que hay" y ve "raro" que esté imputado. "Tiene que haber un error, una mala interpretación", ha opinado, en una entrevista concedida a Europa Press.

Cabe recordar que tanto Villalba como el propio García se encuentran investigados por el juez Ismael Moreno en la causa --a la que Koldo da nombre-- donde indaga en el presunto cobro de comisiones en la venta de mascarillas en plena pandemia.

"Lo ha dado todo por la Guardia Civil y por España. Eso puedo decir", contesta al ser preguntado por Villalba, con quien tenía "una relación muy buena".

Sobre el hecho de que haya terminado imputado, Koldo García cree que es "bastante raro", bajo su "criterio". "No lo veo capaz de nada de lo que están diciendo, me resulta increíble. Tiene que haber un error, una mala interpretación, o algo que ha podido hacer la Unidad Central Operativa (UCO), que algunos errores cometen", sostiene.

Precisamente, preguntado sobre la actuación de la propia unidad de la Guardia Civil, el que fuera escolta de Ábalos cree que "su comportamiento deja bastante que desear en muchos aspectos". "Yo he dicho más de una vez, y lo mantengo, y puedo demostrarlo, que seis meses antes de mi detención ya había detectado que me estaban siguiendo tres vehículos, aparte de detracciones y otras cosas más, que ellos saben perfectamente todas", explica.

APUNTANDO CON LA PISTOLA A SU CABEZA

Koldo García revela que esto se lo comentó "al carpetas que efectuó" su detención. "Él sabe perfectamente qué es lo que estoy diciendo. Y, bueno, a partir de esa gestión tendrán que decirme por qué actuaron así, de esa forma, que también lo voy a demostrar, cómo actuaron", prosigue.

Desde su punto de vista, fueron "bastante duros para la situación, y más aún" cuando se ofreció "a colaborar con ellos desde el principio hasta el final". "No digo que si yo he hecho alguna irregularidad (no) tenga que dar explicaciones o tenga que pagar ante la justicia lo que tenga que pagar, ya lo decidirá su señoría. Si su señoría decide que había irregularidades, pues yo tendré que asumirlas y ya está, pero hay formas de hacer las cosas", lamenta.

A su juicio, "más aún cuando te ofreces desde el primer día a ayudarles". "No hace falta entrar apuntando con la pistola en la cabeza a nadie", desvela.

Koldo García también se refiere a otra figura asociada a Villalba, la del teniente coronel Francisco José Vázquez, que esta semana declarará como testigo ante la Audiencia Nacional.

"Otro gran profesional. Tendrá que saber él en qué situación se encuentra y siempre estar involucrado en estas unidades. Lo conozco desde hace ya mucho tiempo y vamos a esperar a ver lo que hacen y cómo transcurre toda esta situación. También él va a declarar y tendrá que decir la verdad", concluye.