El presidente de Aragón aboga por convertir el aeropuerto de Zaragoza, segundo en tráfico de mercancías, en zona franca

Quiere un modelo energético propio que permita que los aragoneses y las empresas en la región tengan la electricidad más barata

El presidente de Aragón, Javier Lambán, ha abogado por convertir el aeropuerto de Zaragoza, que en la actualidad es el segundo de España en tráfico de mercancías, solo por detrás del de Madrid, en zona franca para que la capacidad logística de esta instalación y de la comunidad autónoma "explote todas sus posibilidades".

Lambán ha estimado que el Gobierno de España debería propiciar la creación de esa zona franca, dada la ubicación de este aeropuerto en el centro del área del país que concentra el 60 por ciento del Producto Interior Bruto, "buena parte del empleo y la práctica totalidad de la automoción".

Igualmente, ha planteado la posibilidad de que el AVE tenga una segunda estación en el aeropuerto de Zaragoza, "algo que reforzaría su posición en el transporte de viajeros". El propósito sería que el de la capital aragonesa fuera el tercer aeropuerto de España desde el punto de vista del transporte de viajeros, "compensando la saturación que tienen Barcelona y Madrid en este momento".

Lambán ha comenzado que, de la mano de la Cámara de Comercio de Zaragoza, "estamos empezando a perfilar los pormenores del proyecto y a valorar lo que costaría habilitar una zona franca y llevar una segunda estación del AVE al pie del aeropuerto".

Por ahora, ha reconocido, "no sabemos la cuantía, pero sí sería muy inferior a los 1.600 millones de euros que costaría la ampliación del aeropuerto del Prat, que los catalanes, al parecer, no tienen interés en realizar".

Ha añadido que ha hablado, "en alguna ocasión, de manera tangencial" sobre este asunto con la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, "pero no de manera seria, aterrizando ya en lo concreto" porque "el día que lo hagamos queremos hacerlo con un estudio ya cerrado, potente y sobre todo con un estudio convincente".

LOGÍSTICA

La potenciación del aeropuerto de Zaragoza es una de las cuestiones que ha planteado el presidente aragonés para "reforzar" el sector económico "que más está impulsado" el desarrollo de la comunidad autónoma, la logística, en un contexto de planificación "del futuro" de Aragón, ha dicho.

"Hemos convertido la comunidad autónoma en una plataforma logística en sí misma, concretada en varios puntos en las tres provincias", destacando, especialmente, la Plataforma Logística de Zaragoza (Plaza), ha narrado.

Lambán ha mencionado las actuaciones en materia ferroviaria impulsadas por el actual Gobierno de España, "que agradezco sinceramente", como el eje Cantábrico-Mediterráneo, la reapertura internacional de la línea férrea del Canfranc y la habilitación de la autopista ferroviaria para el transporte de camiones en tren entre Zaragoza y Algeciras.

"Para que la logística explote con todas sus posibilidades, es necesario que el aeropuerto de Zaragoza lo haga en la misma dimensión" y, de ahí, su petición de su conversión en zona franca, ha constatado.

MODELO ENERGÉTICO PROPIO

El presidente aragonés ha señalado como otro de los retos para el futuro de Aragón contar con un modelo energético propio, apoyado en la energía solar y eólica de que dispone este territorio, para "defender nuestros intereses" y que ambas fuentes "repercutieran en beneficio de la comunidad autónoma".

Según ha esgrimido, "no tenemos mar, no podemos aprovechar ese recurso; no pretendemos que se nos arrienden hectáreas de playas, pero sí aprovechar la energía que produce nuestro cierzo y nuestro sol", mediante "reformas legales" y a través de las comunidades energéticas locales, propiciando la "unión" de actores públicos y privados.

"Consigamos un modelo energético propio que signifique que para los aragoneses la luz sea más barata y las empresas que se instalen aquí tengan acceso a una energía más barata"; "es justo que encaminemos nuestros esfuerzos en esa dirección, sin que eso signifique ninguna apuesta insolidaria con el resto de los españoles", ha observado.

AGROALIMENTACIÓN

El presidente aragonés ha mencionado la agroalimentación como otro de los sectores claves para el futuro de su comunidad autónoma, después de que a principios de este año se dijera que, en concreto, la ganadería intensiva y el porcino producían "alimentos de mala calidad, contaminantes al máximo, necesariamente sustituibles por otras formas de ganadería".

Por el contrario, ha defendido el sector en Aragón y su modelo. "Hay pocos más implicados en la defensa del medio ambiente, en el combate contra el cambio climático, que hayan invertido tanto, como el agropecuario en su conjunto, para conjurar los riesgos del cambio climático".

Lambán ha puesto como ejemplo a la empresa turolense Térvalis, "que está desarrollando técnicas relacionadas con la fertilización del campo, que pueden ser una solución definitiva pionera en España y exportable a Europa para la eliminación de los abonos minerales y de los purines que genera el sector porcino".

Según ha dicho, es una técnica novedosa para fertilizar la tierra "activando" sus microorganismos, "que aplicada a los purines los convierte en fertilizantes inocuos", un "esfuerzo que está haciendo el sector apoyado por el Gobierno y que puede ser la solución definitiva para las emisiones difusas", ha constatado.

Éstas son algunas de las cuestiones fundamentales para Lambán con el objetivo de asegurar el futuro de Aragón, en la nueva etapa que se abre después de 40 años de autonomía. Otras hacen referencia a la necesidad de encontrar los profesionales que requieren las empresas y "tratar por todos los medios que las personas que ya están ocupadas actualice sus conocimientos y habilidades".

Igualmente, ha pedido ponerse "manos a la obra" para afrontar las necesidades que tiene la sanidad y, especialmente, la atención primaria, "un problema muy importante que tiene este país". En total, ha comentado, ha planteado en las Cortes de Aragón unos 15 asuntos para tratar de alcanzar "grandes pactos y acuerdos que sean la base del Aragón del futuro".