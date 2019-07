Lastra pide a Podemos hablar de programa y niega que el PSOE le ofreciera a Rivera una vicepresidencia en 2016

Publicado 10/07/2019 10:01:40 CET

MADRID, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portavoz parlamentaria y número 'dos' del PSOE, Adriana Lastra, ha pedido este miércoles a Podemos hablar de programa y medidas y ha negado que el PSOE le ofreciera al líder de Ciudadanos, Albert Rivera, una vicepresidencia en su acuerdo de investidura de 2016, que finalmente no salió adelante, asegurando que se están lanzado noticias que "no son ciertas".

En una entrevista en la Cadena SER, Lastra no ha querido desvelar si Pablo Iglesias exigió ocupar una vicepresidencia en un Ejecutivo de coalición. "Eso daña una negociación, es estéril. Pero si no es un problema de nombres, ¿dónde está el problema?", ha recalcado, pidiendo que Podemos se siente a hablar de un acuerdo programático y "no anteponga sus intereses partidistas".

En este sentido, ha defendido que ella como jefa de las negociaciones por parte del PSOE trata con respeto los términos de la negociación y que de "su boca no salen filtraciones".

Sobre la insistencia de Podemos de que el PSOE se abrirá a negociar tras una investidura fallida, Lastra se ha preguntado si cambiará algo en el partido 'morado' después del verano. ¿Qué puede cambiar de julio a septiembre, va a cambiar algo, se van a modificar las posiciones? Por eso decimos que no hay segunda oportunidad. No jugamos al tacticismo político ni enredamos con las palabras", ha señalado Lastra, rechazando que el PSOE juegue a una investidura frustrada.

La portavoz parlamentaria del PSOE ha negado que Sánchez le ofreciera a Podemos una abstención en la investidura del próximo 22 de julio. "Queremos que se apoye la investidura. Tienen que ser los números, 176 síes", ha dicho, al tiempo que ha recogido el guante de Irene Montero sobre una futura reunión y ha recalcado que si Podemos está dispuesto se podrían volver a ver esta misma tarde.

"NOTICIAS FALSAS"

Asimismo, la vicesecretaria general socialista ha tachado de "noticias falsas" algunas informaciones que han circulado en torno a las conversaciones de Podemos. A este respecto, ha recalcado que "no es cierto" que Sánchez le dijera a Iglesias que busque un pacto con la derecha para la investidura, ni que en la investidura de 2016 el PSOE le ofreciera una vicepresidencia a Albert Rivera.

"Son falsas las dos y salen del mismo sitio. Hemos estado callados por responsabilidad porque queremos que la negociación llegue a buen puerto", ha explicado la número 'dos' del PSOE.