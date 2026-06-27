Lastra pide a los socialistas que "la corrupción y traición" que han "sufrido" no les "robe la esperanza"

Archivo - La delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra. - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN ASTURIAS - Archivo

MADRID, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra, ha pedido este sábado a los socialistas que "la corrupción y la traición" que han "sufrido" no les "robe la esperanza", aunque ha admitido que los casos judiciales "han dañado mucho" a su reputación.

Así lo ha indicado Lastra en declaraciones a los medios de comunicación antes de entrar en el Comité Federal del PSOE celebrado en Ferraz en las que ha incido en la importancia de seguir trabajando en unos Presupuestos Generales del Estado, a pesar de los casos de presunta corrupicón que rodean al partido.

"No nos puede paralizar lo que nos ha pasado, la traición que hemos sufrido en nuestras filas, porque tenemos que seguir avanzando en este país y en derechos para que haya Presupuestos Generales del Estado", ha alentado.

Asimismo, la asturiana ha avisado de que asiste al encuentro con "un ánimo constructivo" y esperanzador para los progresistas cuya "única esperanza" es el PSOE. "Nos hemos sobrepuesto a muchas cosas, a esto nos vamos a sobreponer, que tenemos que seguir avanzando" ha espetado.

ADELANTO ELECTORAL ES RESPONSABILIDAD DE SÁNCHEZ

Interpelada por un posible adelanto de las elecciones generales, Lastra ha insistido en que "no es competencia" del Comité Federal, sino del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cuyas decisiones respetarán "escrupulosamente".

En este sentido, ha culpado a "esta gente" que se ha "aprovechado de las siglas" --en referencia a los exsecretarios de organización del PSOE José Luis Ábalos y Santos Cerdán-- del "daño reputacional" que están sufriendo en el partido.