El líder de los empresarios alemanes exige a los independentistas que cumplan la ley y que les escuchen

El presidente del Círculo de Directivos de Habla Alemana, Albert Peters, ha exigido este miércoles a los independentistas catalanes que cumplan la ley y la Constitución, al mismo tiempo que ha apuntado que escuchar opiniones distintas es "parte de la democracia": "Si piden democracia, tienen que dejar dar opiniones", ha sentenciado.

Así lo ha manifestado en una entrevista en Cope recogida por Europa Press, después de que el empresariado alemán abroncase al presidente del Parlamento catalán, Roger Torrent, durante una conferencia en el Círculo Ecuestre de Barcelona. En dicho acto, uno de los participantes apuntó que todos los responsables políticos implicados en el proceso soberanista deberían terminar en prisión. "Si los independentistas piden y nos obligan a escucharles, por favor, a mis socios lo mismo", ha aseverado Peters al respecto.

Aunque ha reconocido que "puede ser" que uno de los participantes del coloquio se pasó "en las formas", ha recalcado que el conflicto catalán no puede "seguir así". "Estamos a favor del Estado de derecho. Queremos que cumplan la Constitución como a nosotros nos obligan a cumplir con las leyes", ha argumentado.

Peters, que ha precisado que Torrent está "dispuesto a escuchar opiniones contrarias a las suyas", ha hecho hincapié en la "valentía" de los empresarios alemanes por dar su opinión: "Tiene que entender que tenemos una opinión clarísima a favor del Estado de derecho", ha remarcado en declaraciones a Onda Cero recogidas por Europa Press.

"Ellos puede quejarse por supuesto, yo quiero dialogar", ha añadido en una entrevista en Onda Cero recogida por Europa Press, manifestando que "la forma y tono" de las críticas fueron en algunos momentos algo "incómodos".

TORRENT "NO ES RESPONSABLE"

Peters ha expresado su confianza en que el líder del Parlamento catalán, Rogert Torrent, cumpla con la Constitución, destacando que "hasta ahora" no se la ha saltado. Es más, ha destacado que Torrent "no es responsable" de la política catalana de los "últimos 10 años" y está "buscando un camino para no chocar con la Constitución".

Preguntado concretamente sobre el apoyo que expresó Torrent a una república catalana en la pasada legislatura siendo diputado del Parlament, ha afirmado que "todo el mundo tiene derecho a equivocarse". A su juicio, todos los parlamentarios "han aprendido la lección" del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo.

El líder del Círculo de Directivos de Habla Alemana ha defendido la necesidad de que el bloque secesionista y el Gobierno de Mariano Rajoy "hablen, negocien y pacten" y "busquen una solución" para Cataluña y para que "vuelvan" las empresas que han abandonado la Comunidad Autónoma. "Rajoy es presidente de todos los catalanes también", ha dicho, insistiendo en que las empresas piden diálogo entre Cataluña y el Estado.