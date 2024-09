Lobato no se meterá "en lío Ayuso-Feijóo" y defiende PSOE transversal donde posiciones "no son milimétricamente exactas"

MADRID, 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de los socialistas madrileños, Juan Lobato, ha sostenido este viernes que la reforma del sistema de financiación autonómica debe ser "multilateral", aunque ha defendido que el concierto económico catalán es una "propuesta que sale de Cataluña y ahora habrá un diálogo, una discusión en los órganos donde procede para tratar de llegar a un punto de acuerdo".

"Y en ese proceso estamos siendo bienvenido que se haya abierto el debate porque todos estábamos todo el día diciendo que había que debatirlo pero nadie se había atrevido a hacerlo", ha sostenido el líder de los socialistas madrileños.

Con todo, ha dicho que no tiene intención de meterse "en el lío que tengan entre (Isabel Díaz) Ayuso y (Alberto Núñez) Feijóo" a cuenta de la financiación, y defiende un PSOE, caracterizado por su "riqueza" de visiones y "valentía", donde las posiciones "no son milimétricamente exactas en todos los territorios".

La apuesta por el "debate" es una seña de identidad que diferencia al PSOE del PP, ha resumido Lobato después de denunciar la situación de las escuelas infantiles desde el distrito de Vicálvaro, donde ha estado acompañado por la portavoz socialista en el Ayuntamiento, Reyes Maroto, y por la diputada y secretaria de PSOE Madrid Ciudad, Mercedes González.

"Esto es un partido con gente que sabemos dónde estamos, que sabemos por dónde debe ir este país. Y claro que tenemos posiciones no milimétricamente exactas en todos los territorios porque es un partido muy grande, muy transversal, donde cabe muchísima gente. Y eso lo analizamos conjuntamente, damos nuestras opiniones, nuestros matices. Eso es el PSOE, lo ha sido siempre, con esa riqueza que tenemos y esa valentía también para poner encima de la mesa debates como el de la financiación", ha argumentado el diputado regional.

Esa postura, considera, "contrasta bastante con esa posición del PP", partido en el que Lobato echa de menos "valentía para que en algún momento digan qué demonios quieren hacer con la financiación porque no se ha oído ni palabra". "¿Hay algún teletipo que diga ya cuál es la propuesta del PP? Creo que no hay nada, que el PP intenta meter ruido, líos entre ellos, con Ayuso siempre tratando de marcarle el paso a Feijóo y así no van a ningún lado", ha diagnosticado.

