Lograr la mayoría en el Senado, un objetivo decisivo para renovar el TC, aplicar el artículo 155 y vetar leyes

Archivo - Senadores durante una sesión plenaria, en el Senado, a 22 de octubre de 2025, en Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La pugna por alcanzar la mayoría absoluta en el Senado la próxima legislatura ha obligado a los bloques de izquierda y derecha a explorar alianzas teniendo en cuenta el valor estratégico de la Cámara Alta, ya que puede ser decisivo en la renovación de varios magistrados del Tribunal Constitucional y otros órganos, la aplicación del artículo 155 y el ritmo legislativo.

PSOE, Frente Amplio y otros partidos de izquierda han acordado presentarse unidos en 47 circunscripciones del Senado, mientras que PP y Vox siguen explorando la posibilidad de tejer alianzas en las listas para la Cámara Alta en las elecciones del próximo 29 de noviembre.

En esta legislatura pasada, el PP ha contado con mayoría absoluta en el Senado, mientras que en el Congreso tenía la mayoría el PSOE con sus socios, y eso se ha traducido en un aumento del control parlamentario, varias comisiones de investigación, el veto y la dilatación de algunas leyes del Gobierno e incluso varios conflictos institucionales entre Cámaras.

Por ello, los bloques han comprendido el poder estratégico del Senado y han activado las alianzas para conseguir controlar la Cámara Alta durante esta legislatura.

Y es que la importancia política del resultado en el Senado ha sido siempre relativa. No interviene en la elección del presidente del Gobierno y no es decisivo en la elaboración de las leyes: sus enmiendas y reformas pueden ser tumbadas por el Congreso, que tiene la última palabra.

Pero la mayoría absoluta del PP ha erigido esta legislatura al Senado como "contrapeso" al Gobierno, vislumbrando la capacidad que puede tener vetando leyes, dilatando algunas normas como fue la amnistía o la renovación de los magistrados del Tribunal Constitucional que le corresponden.

El Senado también es decisivo para la aplicación del 155 de la Constitución, como ocurrió con Cataluña en 2017. El Gobierno debe presentar un proyecto al Senado para que lo debata y apruebe por mayoría absoluta, o no podrá tomar medidas al amparo de ese artículo constitucional.

En anteriores legislaturas también era concluyente para aprobar el llamado techo de gasto, ya que podía vetarlo y obligar al Gobierno a presentarlo de nuevo. Sin embargo, el Ministerio de Hacienda ha eliminado esta legislatura la capacidad que tiene el Senado para vetar este techo de gasto.