¿Cómo se vota para elegir el Senado? Las alianzas de partidos desafían al único modelo de listas abiertas

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El PP parte ya con 23 senadores, el PSOE con 19 y Vox con 5, designados por las CCAA MADRID 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las alianzas de partidos para tratar de aglutinar votos en las elecciones al Senado del próximo 29 de noviembre suponen un desafío para el único modelo de listas abiertas que rige en España, en el que los electores eligen a los candidatos sin obligación de atenerse a los nombres propuestos por las formaciones políticas.

PSOE, Frente Amplio y otros partidos de izquierda han acordado presentarse unidos en 47 circunscripciones del Senado y previsiblemente los socialistas irán de 'número uno' en todas estas listas, mientras que PP y Vox siguen explorando la posibilidad de tejer alianzas en las listas para la Cámara Alta en las elecciones del próximo 29 de noviembre.

En concreto, este 29N se elegirán mediante sistema de listas abiertas a los cuatro senadores que reparte cada circunscripción peninsular: los electores señalan hasta tres nombres de entre todos los candidatos que se presentan y pueden hacerlo de un mismo partido o alianza, de dos o hasta de tres diferentes.

Los resultados demuestran tras más de 45 años de elecciones generales que los votantes eligen a los candidatos de un mismo partido, de manera que la formación más votada se lleva directamente tres escaños y la que queda segunda, uno. Es decir, lo habitual ha sido que sólo dos partidos se distribuyan los senadores, y en la mayoría de provincias, son el PP y el PSOE.

En las elecciones del 23 de julio de 2023 se repitió este esquema, pero en 4 provincias sin embargo hubo un reparto diferente del voto. En concreto, se produjo un 2+2 entre PSOE y PP en Huelva, Valencia, Badajoz y Cáceres.

En Álava hubo un 3+1 que se repartieron entre PSOE y EH Bildu, mientras que en Vizcaya también se repitió el 3+1 entre el PNV y el PSOE, y en Guipúzcoa se lo repartieron 3 EH Bildu y 1 el PNV.

Algo similar ocurre en Navarra, con un 3+1 entre el PSOE y UPN, o en Cataluña, donde el PSC se reparte los 3+1 con ERC en Barcelona, Lleida y Tarragona, y otro con Junts en Girona.

En el resto de circunscripciones se mantuvo la tradición del 3+1 y el partido elegido mayoritariamente fue el PP, que logró 120 escaños, por los 72 senadores que tuvo el PSOE.

HAY QUE CONTAR LOS DE DESIGNACIÓN AUTONÓMICA

Un dato que hay que tener en cuenta es el del reparto de los 58 senadores autonómicos que eligen los parlamentos regionales, no los ciudadanos en las urnas. Por ello, el PP cuenta de partida con al menos 23 senadores de este tipo, mientras que el PSOE tiene unos 19 escaños y Vox tiene 5, que se nombran al margen de las elecciones.

Las asambleas autonómicas eligen sus representantes en el Senado en base al resultado que lograron los partidos en las últimas elecciones regionales, por lo que estos 58 escaños no los eligen directamente los ciudadanos en las urnas.

En este contexto, el PP parte ya con 23 senadores por designación autonómica, por lo que necesitaría sumar al menos 111 escaños para reeditar la mayoría absoluta que ha tenido esta legislatura en el Senado.

Los socialistas, por su parte, cuentan con 19 senadores, así que necesitarían conseguir 125 senadores en las elecciones del 29 de noviembre para tener la mayoría absoluta en el Senado.

Además de 'populares' y socialistas, el Senado también cuenta con 5 senadores de Vox por designación autonómica; 3 de Junts; 1 de ERC; 1 del BNG: 1 de Geroa Bai: 1 del PNV; 1 de EH Bildu; 1 de Compromís; 1 de Más Madrid y 1 de Coalición Canaria.