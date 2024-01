La 'mano derecha' de Puigdemont acusa a García Castellón de ampliar 'Tsunami' con datos ajenos a "la realidad"

Archivo - El expresidente de la Generalitat y eurodiputado de Junts, Carles Puigdemont. - Europa Press - Archivo

Pide al juez que archive la causa y declare nulo todo lo investigado desde el 29 de julio de 2021



La defensa de Josep Lluís Alay, 'mano derecha' del expresidente catalán huido Carles Puidemont, ha acusado al juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón de introducir datos, relatos y supuestos hechos que "no se corresponden con la realidad" para ampliar el plazo de la investigación sobre 'Tsunami Democràtic' y "alimentar un relato mediático que impida ver la realidad de las irregularidades, constitutivas de nulidad, que padece este procedimiento".

Así se ha pronunciado su letrado, el abogado Gonzalo Boye, en un escrito al que ha tenido acceso Europa Press en el que ha mostrado su oposición a la decisión del juez de ampliar el plazo de la investigación otros seis meses.

La defensa ha pedido al magistrado instructor que archive el procedimiento y además declare nulo todo lo investigado desde el 29 de julio de 2021 cuando, a su juicio, se venció el plazo que tenía para investigar.

Se trata de un recurso de reforma contra el auto que dictó ayer lunes el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 para ampliar hasta julio de 2024 la investigación sobre el papel de la plataforma 'Tsunami Democràtic' en los disturbios posteriores a la sentencia del juicio del 'procés' a los independentistas catalanes.

García Castellón insistió en su auto en que los hechos encajan en el delito de terrorismo y puso sobre la mesa hasta tres convenios internacionales para apuntalar su tesis, uno de ellos el Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo, firmado en Nueva York el 9 de diciembre de 1993.

En respuesta, Alay ha asegurado este martes que "una vez más" se evidencia "cómo se introducen datos, relatos y supuestos hechos que no solo no se corresponden con la realidad, sino que, además, no deben ser incluidos en un auto de prórroga de la instrucción pero que sirven para alimentar un relato mediático que impida ver la realidad de las irregularidades, constitutivas de nulidad, que padece este procedimiento".

