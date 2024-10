Marlaska reconoce que contrató mascarillas con una empresa que el PP avisa que está relacionada con el chalé de Ábalos

MADRID 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha reconocido este jueves en el Senado que "a posteriori" ha tenido conocimiento de que su departamento contrató mascarillas por valor de "casi 4 millones de euros" con la empresa Innjoo, una mercantil a la que el PP ha relacionado con el chalé en Sotogrande (Cádiz) que disfrutó el exministro José Luis Ábalos.

Durante su comparecencia en la 'comisión Koldo' del Senado, Grande-Marlaska ha defendido la legalidad de este contrato de mascarillas y también el que se formalizó con Soluciones de Gestión, la empresa vinculada con Víctor de Aldama y relacionada con la presunta trama de corrupción del exasesor de Ábalos en el Ministerio de Transportes.

Al inicio de su intervención ha señalado que no sospechó del exministro Ábalos por su posible relación con algún "negocio turbio", además de reiterar que "no hay ninguna vinculación de ninguna persona" de este departamento ministerial con la trama presuntamente corrupta.

DICE QUE INNJOO CONTRATÓ TAMBIÉN CON EL PP

El ministro ha dicho que ha sido luego, "posteriormente", cuando ha tenido constancia de este contrato con Innjoo, advirtiendo que "seguro que también fue cliente" de administraciones del PP. Además, ha apuntado que la empresa dejó de enviar mascarillas a Interior porque alegó que el precio pagado era insuficiente o tenía otros clientes que pagaban más.

El senador del PP Luis Santamaría le ha advertido que "no saque mucho pecho" del contrato de 3,8 millones de euros de Interior con Innjoo, mencionando que la compañía "pegó un pelotazo de 71 millones de euros y después del pelotazo se liquidó y su propietario está desaparecido".

Santamaría ha indicado a continuación que Innjoo fue constituida por una persona que fue "la primera que figura en Have Got Time, que curiosamente es la empresa que pagaba el chalé de Ábalos en Sotogrande".

En este punto, Grande-Marlaska se ha referido al contrato de mascarillas con Innjoo reconociendo que dicho contrato existió, al igual que esta entidad contrató con "otras administraciones".

"Seguro que alguna del Partido Popular en esas circunstancias, seguro que también es cliente", ha señalado el ministro, a lo que el PP ha contestado que los que contrataron fueron Francina Armengol y Ángel Víctor Torres cuando eran presidentes de Baleares y Canarias, respectivamente.

"La empresa a la que usted hace referencia, he tenido conocimiento después, evidentemente, de que también se ha contratado casi por 4 millones de euros. Y según el informe que me apuntaron o que me indicaron luego, posteriormente, esta empresa no quería seguir contratando con el Ministerio de Interior porque el precio que nosotros asumíamos parece ser que para ellos no era suficiente o quizás tendría alguna otra administración", ha indicado el ministro.

MASCARILLAS POR CONTRATOS ABSOLUTAMENTE REGULARES

En su intervención en la comisión de investigación del Senado, Grande-Marlaska ha defendido que la contratación de mascarillas en una situación de emergencia se realizó en Interior previa constatación de que la empresa beneficiada no tenía "ninguna deuda fiscal ni con la Seguridad Social", existiendo además la "garantía de que el pago era a la entrega y no pago anticipado como hicieron otras administraciones y tuvieron pérdidas".

Grande-Marlaska ha reiterado que las adquisición de mascarillas por parte de Interior se hizo teniendo en cuenta las "circunstancias excepcionales" de la pandemia y la necesidad de que policías y funcionarios de prisiones tuvieran tapabocas y otro material de protección "apto", como finalmente dice que ocurrió.

"La necesidad era localizar material donde había en aquel momento, que era China, y tener la capacidad de traerlo inmediatamente", ha dicho sobre las mascarillas de Soluciones de Gestión, un material que llegó en su totalidad y que "fue apto para su utilización" en los términos contratados y fiscalizados "en todo momento". "Fue absolutamente regular", ha concluido.