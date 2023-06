Marta Rivera (PP) no cree que haya nadie de Vox que "no esté preocupado" por el "drama" que sufren las mujeres

Considera que ministerios como Igualdad o Cultura no se pueden utilizar "como excusa para luego no hacer nada"



MADRID, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

La 'número dos' del Partido Popular en la lista por Madrid para el 23J, Marta Rivera de la Cruz, no cree que haya nadie de Vox que "no esté preocupado" por el "drama" que sufren "miles y miles" de mujeres en España: "No conozco a nadie que diga que es un problema menor".

Así se ha expresado la exconsejera de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid al ser preguntada por la posición de la formación de Santiago Abascal sobre la violencia hacia las mujeres, durante una entrevista en EsRadio recogida por Europa Press. Es algo que no le preocupa y que no considera que vaya en retroceso porque "cada vez se dedican más recursos", ha añadido.

Además, al ser preguntada este lunes sobre la declaración del líder de su partido, Alberto Núñez Feijóo, que propuso en una entrevista reducir algunos ministerios, como el de Igualdad o el de Cultura, para Rivera "la existencia de un Ministerio de Igualdad nos distrae de lo fundamental, que es el análisis real de qué sigue pasando", ha expresado.

Cree que no pueden servir como excusa para decir que "como ya hay ministerio, no hay que entrar en lo mollar". Bajo su punto de vista, lo que se tiene que ver es que sea útil, que haya compromiso serio con las políticas culturales.

"No se pueden utilizar como excusa para luego no hacer nada porque ya tenemos el edificio, ya tenemos el conserje y ya tenemos las tarjetas de visita", ha puntualizado.

EXTREMADURA ES DISTINTA QUE VALENCIA

Sobre el pacto entre PP y Vox en la Comunidad Valenciana y la posibilidad de que se dé también en Extremadura, la 'número dos' ha considerado que son "dos escenarios completamente distintos".

"Carlos Mazón (el candidato del PP en Valencia) ha hecho el trabajo que tenía que hacer y además lo hizo muy rápido", pero el caso de Extremadura es "completamente distinto". Y ve "urgente" entender cuál es la realidad y la situación de cada comunidad.

Sobre las numerosas apariciones del expresidente socialista del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en medios en las últimas semanas, la candidata del PP ha señalado que está sacando "toda su artillería" porque no le interesa que gobierne Feijóo: "Está protegiendo lo suyo".

Y ha recordado que cuando tomó posesión como diputada por primera vez en el Congreso, representando a Ciudadanos, salió "entre monedazos y latas de cerveza" que les tiraban, al ser preguntada por la reacción de la izquierda que espera el PP si gana. Y ha añadido que algo similar ha vivido con las huelgas sanitarias al Gobierno de la Comunidad de Madrid.